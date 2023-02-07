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市場有波折   調整即是布局良機

研究報告 07:52 2023/02/07

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恒指昨日大跌438點或2%，由1月27日高位22700，回吐1600點或7.1%。投資者不禁思考這是下跌市還是調整市？根據以下三點判斷，這是調整市，是布局良機。


第一、中國PMI重回擴展區域。1月官方製造業PMI回升至50.1%，比上月上升3.1個百分點，時隔3個月重回擴張區域，顯示製造業景氣水平明顯回升。從分項數據看，生產端和需求端同步改善，生產指數和新定單指數分別為49.8%和50.9%，分別比上個月回升5.2和7.0個百分點。

由於生產經濟先行指標明顯好轉，國際組織繼續上調2023年中國經濟增長預期。國際貨幣基金組織（IMF）將中國經濟增長預期上調至5.2%。摩根士丹利針對中國經濟增長的預測，從12月中旬預測的5.4%，上調至5.7%，一個月內兩度上調中國2023年經濟增長預測。隨着春節後開業復產，經濟繼續保持復甦態勢。

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第二、全面註冊制有利於優化市場結構。證監會公布《首次公開發行股票註冊管理辦法》等草案公開徵求意見。主板實施註冊制後，新股上市前5個交易日不設漲跌幅限制，第6個交易日起漲跌幅限制繼續保持10%不變；維持主板現行投資者適當性要求不變，對投資者資產、投資經驗等不作限制。新股上市首日即可納入融資融券標的，優化轉融通機制，擴大融券券源範圍；證監會將轉變職能，加強對交易所審核工作統籌協調和監督，嚴厲打擊欺詐發行、財務造假等嚴重違法行為。註冊制的實施，有利於優化市場結構，推動市場的優勝劣汰，讓更多優質企業進入資本市場。

 

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