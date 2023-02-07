港股撈貨區 牛熊綫穩陣 財金專欄 2023/02/07 分享： 分享： 港股昨日急挫，出現三連跌兼三連陰走勢。恒生指數由農曆年後高位計算跌1,477點，盡管恒指21000點短綫或有支持，但是有反彈無升幅。若然再跌，三個支持區可作為撈貨區，牛熊分界綫入市相對穩陣。 恒指昨日一 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【氣球與港股】恒指借勢調 北水鴨先知 （第四版） 2023/02/06 【氣球與港股】恒指借勢調 北水鴨先知 （第四版） 中字股實力談 - 高增長內銀 招行分段買 2023/02/04 高增長內銀 招行分段買 中字股實力談 - 熱錢散水 重磅高啤打中資股遭殃 恒指牛熊綫見（第四版） 2023/02/03 熱錢散水 重磅高啤打中資股遭殃 恒指牛熊綫見（第四版） 中字股實力談 - 維達已復甦 紙漿價回落 2023/02/03 維達已復甦 紙漿價回落 中字股實力談 - 恒指失220 港股準備下一個單邊市（第四版） 2023/02/02 恒指失220 港股準備下一個單邊市（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 滬深300指數 上海證券交易所綜合股價指數 布林肯 撈貨