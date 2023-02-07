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港股撈貨區 牛熊綫穩陣

財金專欄 2023/02/07

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港股昨日急挫，出現三連跌兼三連陰走勢。恒生指數由農曆年後高位計算跌1,477點，盡管恒指21000點短綫或有支持，但是有反彈無升幅。若然再跌，三個支持區可作為撈貨區，牛熊分界綫入市相對穩陣。

恒指昨日一

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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