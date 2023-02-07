奢侈品回歸核心區 成舖市風向標

連續3年無內地旅客，核心區舖位租金跌至低位，在低基數及全面通關下，今年舖租反彈在望。不過，空置率高偏高，將令租金大升有難度。

中港通關，內地旅客有望重臨

空置率偏高，商戶選擇較多

後市看奢侈品全面回歸核心區

核心區商舖租金與旅客數字息息相關，長達3年疫情，令本港與內地及海外封關，缺乏旅客下，核心區舖位商戶相繼撤出，而本地消費不足以支撑零售商搶舖，導致核心區舖位空置率屢新高，租金亦明顯調整。

去年尾港府開始放寬防疫措施，而本年初中港亦初部通關，內地旅客相隔近3年終重臨。據入境處數字顯示，剛過去的周日（5日）入境的內地人數為1.2萬人，屬不過不失，而昨日起中港全面通關，入境內地客可望提升。

現時入境人數亦遠低於高峰期（2018年逾6500萬人）。經過3年零旅客後，現在逐步復常，零售市況一定比過去3年理想。對零售商而言，有人流便開始有商機，而近3年因疫情衝擊，核心區舖位租金，跌幅高達5成以上，如今旅客重來，舖位在最低位作出反彈屬正常，估計舖租升幅可達1成以上。

不過，商舖租務及租金回勇，還須留意兩因素。第一，現時核心區舖位空置率偏高，商戶選擇較多，將拖低租金升幅。第二，過往帶動核心區舖位租金急升，主因奢侈品積極搶位，並以國際品牌為主。現時旅客重返人數及消費力尚待觀察，國際品牌要待總公司批核擴充計劃需時，因此要待奢侈品全面回歸核心區，租金才有望會出現大升情況。