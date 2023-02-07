  • 19°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 02:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消

財金專欄 2023/02/07

分享：

分享：

香港和內地首天全面通關，港府評估整體十分順暢，只有一個俗稱「黑碼」的海關健康申報表，成為不少人過關時的障礙。消息指，港府正與內地商討，予以優化、簡化甚至取消。

「黑碼」問題在通關初期尤其顯著，北上者或因

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯
2023/02/06
特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯
有政戲 - 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意
2023/02/03
特首先公布全面通關 再赴中東搶生意
有政戲 - 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈
2023/02/02
簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈
有政戲 - 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜
2023/02/01
啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜
有政戲 - 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光
2023/01/31
撤核酸檢測在即 全面通關現曙光
香港 深圳 廣州 海關 口岸 旅行團 入境處 落馬洲 羅湖 陳國基

上一篇文章

新年搶按揭 變相撑樓市

下一篇文章

港股撈貨區 牛熊綫穩陣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美錯過「元宵會」 氣球「爆破」怎修補
中美錯過「元宵會」 氣球「爆破」怎修補
專家樓論 - 上次樓價是這樣反彈的
上次樓價是這樣反彈的
投資廣角鏡 - 金嗓子「兩喉」走天下
金嗓子「兩喉」走天下
國金札記 - 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？
氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？
中央谷經濟 基建股受惠
中央谷經濟 基建股受惠
宏觀眼界 - 假的真不了
假的真不了