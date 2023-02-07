「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消

香港和內地首天全面通關，港府評估整體十分順暢，只有一個俗稱「黑碼」的海關健康申報表，成為不少人過關時的障礙。消息指，港府正與內地商討，予以優化、簡化甚至取消。

「黑碼」問題在通關初期尤其顯著，北上者或因

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