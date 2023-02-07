「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 財金專欄 2023/02/07 分享： 分享： 香港和內地首天全面通關，港府評估整體十分順暢，只有一個俗稱「黑碼」的海關健康申報表，成為不少人過關時的障礙。消息指，港府正與內地商討，予以優化、簡化甚至取消。 「黑碼」問題在通關初期尤其顯著，北上者或因 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 2023/02/06 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 有政戲 - 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 2023/02/03 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 有政戲 - 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 2023/02/02 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 有政戲 - 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 2023/02/01 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 有政戲 - 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 2023/01/31 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 香港 深圳 廣州 海關 口岸 旅行團 入境處 落馬洲 羅湖 陳國基