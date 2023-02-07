價值投資從日常生活開始！ 財金專欄 02:30 2023/02/07 分享： 分享： 美國上周五發表的就業報告出人意表地熾熱，新增職位由預期的十多萬份變成超過五十萬份，失業率跌至3.4%五十多年來低位，時薪持續上升，反映出在加息周期下美國勞工市場仍熾熱，市場又要擔心聯儲局會繼續加息，美 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 奢侈品股只待全面復常！ 2023/02/03 奢侈品股只待全面復常！ 投資坐標 - 盈喜可以預知嗎？ 2023/02/01 盈喜可以預知嗎？ 投資坐標 - 不同的盈喜各有緣機！ 2023/01/31 不同的盈喜各有緣機！ 投資坐標 - 黑兔白兔，勤力的就是好兔！ 2023/01/27 黑兔白兔，勤力的就是好兔！ 投資坐標 - 盈喜高息股有獨特優勢！ 2023/01/20 盈喜高息股有獨特優勢！ 金嗓子（06896） 紫金礦業（02899） 中美關係 宏觀分析 港股 股票 東方表行（00398） 美股 加息 美國聯儲局