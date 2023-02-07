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價值投資從日常生活開始！

財金專欄 02:30 2023/02/07

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美國上周五發表的就業報告出人意表地熾熱，新增職位由預期的十多萬份變成超過五十萬份，失業率跌至3.4%五十多年來低位，時薪持續上升，反映出在加息周期下美國勞工市場仍熾熱，市場又要擔心聯儲局會繼續加息，美

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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