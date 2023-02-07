【追踪女股神】納指低走 Cathie Wood注意力放在生物科技公司（一文盡覽ARK最新買賣清單） 財金猛人追蹤 09:59 2023/02/07 分享： 分享： 納指2月6日低收1%，Cathie Wood旗下ETF變化不大，當中較大手操作均在ARKG，該ETF買入31.4萬股Accolade（美：ACCD），佔該ETF持倉比重0.17%，Accolade低收1.6%，另ARKG同日減持3.9萬股Incyte（美：INCY），佔ETF比重0.14%，該股高收0.9%。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 許江明 欄名 : 追蹤女股神 相關文章 【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單） 2023/02/01 【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單） 你可能感興趣 【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單） 09:45 2023/02/01 【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單） 最新專欄文章 【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單） 2023/02/01 【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】Tesla聖誕節後又挫逾1成 Cathie Wood繼續加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/12/28 【追蹤女股神】Tesla聖誕節後又挫逾1成 Cathie Wood繼續加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】納指感恩節後繼續跌 Cathie Wood像徵式一買一沽（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/11/29 【追蹤女股神】納指感恩節後繼續跌 Cathie Wood像徵式一買一沽（一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】納指反彈 Cathie Wood再度活躍（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/10/31 【追蹤女股神】納指反彈 Cathie Wood再度活躍（一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】納指兩連升 Cathie Wood偏淡只沽不買 （一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/09/29 【追蹤女股神】納指兩連升 Cathie Wood偏淡只沽不買 （一文盡覽ARK最新買賣清單） Cathie Wood 美股 買入 成交 減持 增持