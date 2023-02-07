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【追踪女股神】納指低走 Cathie Wood注意力放在生物科技公司（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 09:59 2023/02/07

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納指2月6日低收1%，Cathie Wood旗下ETF變化不大，當中較大手操作均在ARKG，該ETF買入31.4萬股Accolade（美：ACCD），佔該ETF持倉比重0.17%，Accolade低收1.6%，另ARKG同日減持3.9萬股Incyte（美：INCY），佔ETF比重0.14%，該股高收0.9%。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

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