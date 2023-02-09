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【追蹤女股神】納指續軟 Cathie Wood低吸一隻生科股（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 16:40 2023/02/09

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納指2月7日跌1.68%，Cathie Wood旗下ETF繼續微調倉位，較值得留意是ARKG買入14萬股Caredx（美：CDNA），佔該ETF比重0.09%，Caredx同日低收5%。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

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