【追蹤女股神】納指造好 Cathie Wood加倉Coinbase（一文盡覽ARK最新買賣清單）

納指2月13日升1.48%，Cathie Wood旗下ETF稍為活躍，錄得多宗買賣操作，其中較值得留意是ARKK及ARKW合共買入近12萬股Coinbase（美：COIN），Coinbase同日低收1.2%。減持方面，ARKQ減持3.1萬股Proto Labs（美：PRLB），佔該ETF比重0.12%。

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