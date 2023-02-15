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【追蹤女股神】納指連日造好  Cathie Wood續睇好Coinbase（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 11:04 2023/02/15

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納指2月14日升1.48%，Cathie Wood旗下ETF錄得多項成交，惟所涉股份偏少，其中較值得留意繼續是Coinbase（美：COIN），ARKK及ARKW合共買入近1.4萬股。減持方面，較值得留意是ARKQ減持2.9萬股Proto Labs（美：PRLB）。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

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