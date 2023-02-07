  • 21°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

細單位落成量創新高  租售價添壓

地產 11:24 2023/02/07

分享：

分享：

近日差估署數據顯示，去年私樓細單位落成量多達近萬宗，創近34年新高水平。大量同類細單位供應，預計市場需要時間消化，相信對於上車盤的樓價、租金均構成壓力。

...

欄名 : 檈市分析

相關文章

十年房屋供應 逼近50萬伙
2023/01/03
十年房屋供應 逼近50萬伙
新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？
2023/01/12
新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？
將軍澳 永遠的供應重鎮
2023/01/20
將軍澳 永遠的供應重鎮
潛在供應創新高 樓價上升動力減
2023/01/28
潛在供應創新高 樓價上升動力減

你可能感興趣

十年房屋供應 逼近50萬伙
01:00 2023/01/03
十年房屋供應 逼近50萬伙
新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？
12:00 2023/01/12
新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？
將軍澳 永遠的供應重鎮
01:00 2023/01/20
將軍澳 永遠的供應重鎮
香港物業 Wetland Seasons Park 3期 差餉物業估價署 Wetland Seasons Park 2期 落成量 屯門 天水圍 上車盤 發展商

下一篇文章

專訪 王良享：倘美加息步伐放緩 美元或下試90水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

洪灝：股票是首選 最佳買入點很快會出現
洪灝：股票是首選 最佳買入點很快會出現
【通脹偵察站】耶倫：美國通脹仍太高 促請國會提高美國債務上限（持續更新）
【通脹偵察站】耶倫：美國通脹仍太高 促請國會提高美國債務上限（持續更新）
專訪 王良享：倘美加息步伐放緩 美元或下試90水平
專訪 王良享：倘美加息步伐放緩 美元或下試90水平
氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？
氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？
美元強勢料告終 澳元前景勝日圓
美元強勢料告終 澳元前景勝日圓
【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?
【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?