細單位落成量創新高 租售價添壓 地產 11:24 2023/02/07 分享： 分享： 近日差估署數據顯示，去年私樓細單位落成量多達近萬宗，創近34年新高水平。大量同類細單位供應，預計市場需要時間消化，相信對於上車盤的樓價、租金均構成壓力。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 檈市分析 相關文章 十年房屋供應 逼近50萬伙 2023/01/03 十年房屋供應 逼近50萬伙 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 2023/01/12 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 將軍澳 永遠的供應重鎮 2023/01/20 將軍澳 永遠的供應重鎮 潛在供應創新高 樓價上升動力減 2023/01/28 潛在供應創新高 樓價上升動力減 你可能感興趣 十年房屋供應 逼近50萬伙 01:00 2023/01/03 十年房屋供應 逼近50萬伙 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 12:00 2023/01/12 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 將軍澳 永遠的供應重鎮 01:00 2023/01/20 將軍澳 永遠的供應重鎮 香港物業 Wetland Seasons Park 3期 差餉物業估價署 Wetland Seasons Park 2期 落成量 屯門 天水圍 上車盤 發展商