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綜觀數據 景順趙耀庭：美儲局今年不減息機會增

財金猛人追蹤 14:20 2023/02/07

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景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭在2月2日，美國聯儲局公布議息結後，但在2月3日美國公布1月就業報告前，已估計聯儲局較大機會多加2次息、每次0.25厘，才有機會暫停加息（詳見：【下一頁】）。趙耀庭維持有機會再加息2次，以及今年內不減息機會高的看法，並認為美國經濟似經歷軟著陸。

    點擊圖片放大
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聯儲局去年採取較對上6次加息周期急進的手段，壓抑美國高通脹成效漸見（點擊圖片放大）之餘，其就業市場似乎未受到加息的太大衝擊。美國1月份失業率進一步降至3.4%（點擊圖片放大），創53年來新低，而工資增長按月升0.3%，按年也升4.4%，與預期一致。

趙耀庭表示：

  • 事實證明，美國勞動力市場較預期更為緊絀。
  • 顯然，美國經濟走勢依然強勁，有關經濟即將陷入衰退的憂慮實屬過度。

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大

至於投資市場方面，趙耀庭指，股市反應負面，市場因應下跌，但隨後稍為反彈。利率期貨並未發生顯著改變。他認為......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

景順對於歐、美形勢的其他展望，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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...

撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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