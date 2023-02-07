綜觀數據 景順趙耀庭：美儲局今年不減息機會增（第二版）

本文第一版簡述了景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭，在美國於2月3日公布強勁的1月就業報告後，對於美國經濟、貨幣政策的最新展望。至於投資市場策略方面，他預計......

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【第一版刊於2月7日 14：20】

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭在2月2日，美國聯儲局公布議息結後，但在2月3日美國公布1月就業報告前，已估計聯儲局較大機會多加2次息、每次0.25厘，才有機會暫停加息（詳見：【下一頁】）。趙耀庭維持有機會再加息2次，以及今年內不減息機會高的看法，並認為美國經濟似經歷軟著陸。

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專訪 滙豐私銀范卓雲 談港股復甦2大利好【下一頁】

聯儲局去年採取較對上6次加息周期急進的手段，壓抑美國高通脹成效漸見（點擊圖片放大）之餘，其就業市場似乎未受到加息的太大衝擊。美國1月份失業率進一步降至3.4%（點擊圖片放大），創53年來新低，而工資增長按月升0.3%，按年也升4.4%，與預期一致。

趙耀庭表示：

事實證明，美國勞動力市場較預期更為緊絀。

顯然，美國經濟走勢依然強勁，有關經濟即將陷入衰退的憂慮實屬過度。

（請點擊圖片放大）

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至於投資市場方面，趙耀庭指，股市反應負面，市場因應下跌，但隨後稍為反彈。利率期貨並未發生顯著改變。他認為......

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（詳細分析更新中）

景順對於歐、美形勢的其他展望，詳見：【下一頁】

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