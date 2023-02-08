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野村陸挺：上調中國2023年GDP增速預期

財金 12:25 2023/02/08

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野村首席中國經濟學家陸挺上調中國今年GDP增速目標，他說，由於中國2022年第四季GDP按季增速遠超預期，並且在2022年12月初重新開放後，國內建立免疫屏障的速度快於預期，因此將對2023年全年GDP增速的預期從4.8%上調至5.3%。

陸挺預計2023年一至四季度中國GDP按年增速有望從2022年四季度的2.9%分別反彈至3.6%、7.6%、4.6%和5.6%。

中國經濟增速顯著反彈

陸挺引用中國疾病預防控制中心首席流行病專家吳尊友表示，目前中國約80%的人口已經感染過新冠。1月23日新冠感染住院病例數量已顯著降至24.8萬，1月26日住院數量從1月5日162.5萬的峰值進一步回落至215,958例。這表明中國「退出浪潮」（Exit Wave）的高峰已經過去，國內建立免疫屏障的速度要快於他的預期。

他說，「退出浪潮」迅速結束為消費復甦奠定了基礎.....

 

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 名家觀點

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