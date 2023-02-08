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2023年市場展望：動盪環境孕育投資機遇

財金猛人追蹤 01:06 2023/02/08

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全球資產類別於2022年的表現，令不少投資者不自覺地倒吸一口氣。通脹率急升至1970年以來的高位，全球主要央行因抗通脹而作出的加息速度，更是刷新記錄。央行實施貨幣緊縮政策、俄烏戰爭引發能源危機，最後導致全球股票及債券跌入熊市區。那麼，投資者應如何看待2023年的市場前景，又應該如何部署投資組合？

從通脹到經濟衰退：關注轉變推動2023年市場發展

緊隨主要央行大幅加息對經濟產生的影響，預期已發展經濟體於2023年出現衰退的可能性愈來愈大，投資者應將關注點從抗通脹轉向經濟環境動向。全球對此的看法好壞參半，截至此文本刊登時間，紐約聯邦儲備銀行將未來12個月內美國經濟衰退的可能性定為47%，而華爾街則預測為喜憂參半。

美國ISM製造業指數等領先經濟數據表明，全球最大的經濟體正顯示為經濟放緩，而該指標曾於2022年底跌穿50支持點（此數值用於區分經濟增長及收縮），而其他主要經濟體的數據同樣於最近幾個月大幅走軟。

決策者仍主導全球貨幣走向

全球主要央行於2022年大幅加息後，雖然現時美國聯儲局及部分央行已開始減慢加息速度（點擊圖片放大），但預期全球貨幣於2023年將繼續收緊政策。

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目前，即使是極端鴿派的日本央行亦開始改變其政策立場，於12月突然宣布改變其收益率曲綫控制計劃。除加息外，央行還開始透過出售政府債券等資產來收緊貨幣政策（過程稱為「量化緊縮」，即QT）。

聯儲局及英倫銀行已經開始縮減資產負債表，而歐洲央行預期將於3月開始減少其債券持有量。這情況意味全球3大央行將相對較快地撤出全球金融流動體制，而這種規模的QT或會為借貸成本帶來上行壓力，成為今年的市場波動源頭之一。

你要知道的2023年投資機遇

全球經濟增長放緩，加上通脹高企（但見頂），為市場帶來了一系列新挑戰，但也為各種資產類別帶來了投資機遇，投資者可從以下角度考慮：

I. 通脹緩和有利債券表現

  • 利率及通脹預期變動會影響債券價格：當通脹及利率下跌時，債券價格往往會上漲，反之亦然。隨着聯儲局加息周期接近尾聲，投資者的注意力將轉移到經濟增長放緩上，而通脹預期正在放緩，所隨着利率穩定及通脹放緩，預期債券今年將出現復甦。
  • 短期債券目前對投資者而言具一定吸引力，原因是收益率比年初預期更高，且風險相對較低，例如，現時美國3個月的國庫債券年收益率約為4.5厘，對於偏向穩中求勝的投資者而言為不錯的選擇。
  • 長期債券本身對利率變化更為敏感，目前價格隨聯儲局於2022年加息而大幅下跌，但鑑於聯儲局加息周期可能接近尾聲，這情況則為長期債券創造價格上漲的機會。
  • 更重要是，長期債券的實際收益率（債券收益率-通脹率）目前（截至本文刊登日）為正數值，反映投資者的所得收益超過通脹率，無疑增加了債券的相對吸引力。

II. 新興市場的經濟增長空間較發達市場高

  • 投資者可預期，發達市場及新興市場之間的經濟增長將於2023年出現分化。以中國為首的新興市場，於2022年由於疫情限制及美元走強等因素，表現受壓略為遜色，但這些限制現時開始出現放鬆迹象，而新興市場也開始出現經濟復甦的迹象。另外，世界銀行預期，發達市場的增長將從2022年的2.5%放緩至2023年的0.5%。
  • 此外，隨美國經濟增長放緩，美元於2022年的強勢表現可能會於2023年逐漸消退，未來可能會看到更多不同的貨幣表現，不再由美元主導，這取決於每個國家的中央銀行決策及經濟增長速度。

III. 美元強勁升勢結束 黃金表現有望跑出

  • 鑑於黃金與股票及債券價格關聯性較低，投資者通常將黃金視為避險資產。現時，我們繼續看好黃金表現，可為多元化投資組合發揮平衡收益表現的作用。通常，黃金價格的表現與美元反比，即表示金屬於未來幾個月的表現將繼續保持彈性。

投資分散風險才是關鍵

2023年有機會迎來不少投資機遇，最好的部署就是......

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撰文：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監梁穎瑩

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撰文 : 梁穎瑩 智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監

欄名 : 財來智有方

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