2023年市場展望：動盪環境孕育投資機遇

下一篇文章
洪灝：市場分歧現 死貓彈定牛回頭？
全球資產類別於2022年的表現，令不少投資者不自覺地倒吸一口氣。通脹率急升至1970年以來的高位，全球主要央行因抗通脹而作出的加息速度，更是刷新記錄。央行實施貨幣緊縮政策、俄烏戰爭引發能源危機，最後導致全球股票及債券跌入熊市區。那麼，投資者應如何看待2023年的市場前景，又應該如何部署投資組合？
從通脹到經濟衰退：關注轉變推動2023年市場發展
緊隨主要央行大幅加息對經濟產生的影響，預期已發展經濟體於2023年出現衰退的可能性愈來愈大，投資者應將關注點從抗通脹轉向經濟環境動向。全球對此的看法好壞參半，截至此文本刊登時間，紐約聯邦儲備銀行將未來12個月內美國經濟衰退的可能性定為47%，而華爾街則預測為喜憂參半。
美國ISM製造業指數等領先經濟數據表明，全球最大的經濟體正顯示為經濟放緩，而該指標曾於2022年底跌穿50支持點（此數值用於區分經濟增長及收縮），而其他主要經濟體的數據同樣於最近幾個月大幅走軟。
決策者仍主導全球貨幣走向
全球主要央行於2022年大幅加息後，雖然現時美國聯儲局及部分央行已開始減慢加息速度（點擊圖片放大），但預期全球貨幣於2023年將繼續收緊政策。
目前，即使是極端鴿派的日本央行亦開始改變其政策立場，於12月突然宣布改變其收益率曲綫控制計劃。除加息外，央行還開始透過出售政府債券等資產來收緊貨幣政策（過程稱為「量化緊縮」，即QT）。
聯儲局及英倫銀行已經開始縮減資產負債表，而歐洲央行預期將於3月開始減少其債券持有量。這情況意味全球3大央行將相對較快地撤出全球金融流動體制，而這種規模的QT或會為借貸成本帶來上行壓力，成為今年的市場波動源頭之一。
你要知道的2023年投資機遇
全球經濟增長放緩，加上通脹高企（但見頂），為市場帶來了一系列新挑戰，但也為各種資產類別帶來了投資機遇，投資者可從以下角度考慮：
I. 通脹緩和有利債券表現
II. 新興市場的經濟增長空間較發達市場高
III. 美元強勁升勢結束 黃金表現有望跑出
投資分散風險才是關鍵
2023年有機會迎來不少投資機遇，最好的部署就是......
......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
撰文：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監梁穎瑩
★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。
更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。
...
訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！
計劃詳情
撰文 : 梁穎瑩 智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監
欄名 : 財來智有方