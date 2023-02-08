憧憬招行估值修復（第三版）

國信證券預期隨着內地經濟進入復甦通道以及房地產風險緩解下，銀行板塊存在估值修復的機會，建議關注一些股票，如招商銀行（滬：600036） （03968） 。

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行業重要動態

部分銀行披露業績快報，顯示上市銀行全年營收增速較三季報小幅降低，撥備反哺實現歸母淨利潤增速穩定。



主要盈利驅動因素

（1）行業總資產規模按年增速維持平穩

商業銀行2022年12月份總資產按年增長11%，其中大行、股份行、城商行總資產增速分別為13.4%/6.7%/10.7%。

（2）市場利率保持穩定

i.上月十年期國債收益率月均值2.88%，環比上升2個基點；Shibor3M月均值2.36%，環比上升4個基點。

拉長時間來看，近幾個月利率保持平穩；

ii.工業企業償債能力平穩。

2022年11月份全國規模以上工業企業利息保障倍數（12個月移動平均）環比小幅回升至910%，工業企業虧損面則持續提升。

國信證券認為從邊際變化來看，銀行整體不良生成率仍然面臨壓力，且大行與中小行之間將有所分化。



市場表現回顧

1月份中信銀行指數上漲3.1%，跑輸滬深300指數4.2 個百分點，月末銀行板塊平均PB（MRQ）收於0.6倍，平均PE（TTM）收於4.9倍。。



投資建議

短期角度而言，隨着房地產風險持續緩和，可關注前期因房地產風險導致估值受壓制的招商銀行（滬：600036） （03968） 。

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