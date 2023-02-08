新能源車2023年危機：量升價跌

乘聯會預估1月內地新能源乘用車廠商批發銷量41萬輛，與2022年12月相比下降45%，與去年1月同期相比基本持平。摩根大通指出，1月數據不差，而全年銷量可能高過預期，但並非好事，因為量升價跌，不利盈利。

乘聯會初步估計的1月內地新能源車銷量，符合摩根大通預期同時優於市場的恐慌性預測。

該行2022年第四季曾預測，2023年內地新能源車銷量按年增長20%至820萬輛，考慮到有農曆年期的月份對全年銷量貢獻約是3.2至4.8%，該行現料全年內地新能源車銷量可達870萬至1,200萬輛。

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個別車企1月新能源車銷量表現：

比亞迪 （01211） ：1月銷量150,164輛，按年增61.6%，按月跌36%；

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理想汽車 （02015） ：1月銷量15,141輛，按年增23.4%，按月跌28.7%；

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小鵬汽車 （09868） ：1月銷量5,218輛，按年跌59.6%，按月跌53.8%；

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蔚來 （09866） ：1月銷量8,506輛，按年跌11.9%，按月跌46.2%；

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零跑汽車 （09863） ：1月銷量1,139輛，按年跌85.9%，按月跌86.6%；

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哪吒汽車：1月銷量6,016輛，按年跌45.4%，按月跌22.8%；

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廣汽集團 （02238） 旗下「埃安」：1月銷量10,206輛，按年跌36.3%，按月跌66%；

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吉利汽車 （00175） 旗下「極氪」：1月銷量3,116輛，按年跌11.7%，按月跌72.5%；

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與華為深度合作的AITO問界汽車：1月銷量4,475輛，按年升449.1%，按月跌55.9%；

而2023年一些因素，摩根大通預期料實際數字可以更佳，但並非好事：

一、中國解除防疫限制，為汽車消費帶來直接及間接利好，例如出行需求增加、市民信心恢復等；

二、內地車企自掏腰包應對補貼退坡。摩根大通統計內地10大暢銷新能源車型2023年的加價，按年幅度只有1%至5%，較補貼退坡的影響......

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