土耳其災情嚴重 5月大選添變數 國際 21:30 2023/02/07 分享： 分享： 土耳其南部的7.8級地震震撼世界，不僅在強烈地震本身，更在建築物的一震即散。土耳其像台灣、日本，國土廣泛地區位於活躍的板塊邊界上，常常都有地震，據報過去25年，震級7級以上的地震便有7次，故這樣的一個國家，當地建築物理特別穩固才是，但今次發生地震城市的建築物完全不是這樣，質素差得令人譁然。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 2023/02/06 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 2023/02/05 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 全球化利弊百年未變 世界對陌生人採取防禦措施 2023/02/03 全球化利弊百年未變 世界對陌生人採取防禦措施 印度芯片崛起 取代中國製造？ 2023/02/01 印度芯片崛起 取代中國製造？ 你可能感興趣 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 21:58 2023/02/06 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 22:00 2023/02/05 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 22:10 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 最新專欄文章 國金札記 - 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 今日 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 2023/02/06 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 國金札記 - 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 2023/02/06 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 2023/02/05 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 國金札記 - 美禁止明火煮食力阻氣候暖化？ 2023/02/03 美禁止明火煮食力阻氣候暖化？ 災難 埃爾多安 經濟 土耳其里拉 土耳其 選舉 地震