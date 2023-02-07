土耳其災情嚴重 5月大選添變數

土耳其南部的7.8級地震震撼世界，不僅在強烈地震本身，更在建築物的一震即散。土耳其像台灣、日本，國土廣泛地區位於活躍的板塊邊界上，常常都有地震，據報過去25年，震級7級以上的地震便有7次，故這樣的一個國家，當地建築物理特別穩固才是，但今次發生地震城市的建築物完全不是這樣，質素差得令人譁然。

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