  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通關帶旺市況  新盤因何劈價?

地產 12:00 2023/02/08

分享：

分享：

睽違3年，中港再度全面通關，市場憧憬過往熱愛購買港樓，尤其是全新盤的內地客，可以再度重臨香江，為樓市帶來助力，一掃去年樓價下挫15%的陰霾，多個發展商已磨拳擦掌，準備短期內推售全新項目應市，但有貨尾盤卻選擇「反其道而行」，大幅劈價推出餘貨，到底有何乾坤?

長沙灣新盤愛海頌，目前尚餘22伙待售，發展商日前更新價單，先後把其中18伙減價，若按價單的定價計算，以2座37樓A室3房為例，原先定價1,910.4萬元，目前急劈35%至1,240萬元。但由於同步更改付款方法，該3房戶原先最高折扣率達27.5%，折實價1,385.04萬元，目前改為只扣減2.5%，折實價則為1,209萬元，兩者相差12%，而減幅其實與去年整體樓價下挫15%，彼此間幅度相若。

但自從中港通關正式落實後，樓市成交量明顯反彈，以新盤為例，2月首6日，已錄約128宗交投，交投氣氛明顯轉好，為何發展商仍要減價推售，到底有何用意?

始終樓市屬初步復甦階段，每個項目實際反應不一，將部分貨尾減價推出，可測試市場承接力之餘，也有助帶旺氣氛，而且樓盤已銷售一段時間，尚餘伙數不多，若加快沽清，有助人手安排調動，可把資源轉移而至同系其他新盤，也可加快資金回籠。

同時亦須留意，發展商長實此舉絕非睇淡後市，過往沽貨套現後，也會把資金投入其他投資機會，以去年9月以逾200億元沽波老道豪宅予星洲基金為例，其後的3個月間，就連奪3幅住宅地皮，包括以逾11.6億元奪得市建局西營盤賢居里項目、46億元奪屯門青山公路地皮，以及逾87億元奪啟德第2A區地皮，3幅地皮涉資逾144億元，也為該集團增添約280萬平方呎樓面。

記者：李偉航
 

通關帶旺市況  新盤因何劈價?

欄名 : 樓市分析

相關文章

樓價走勢 還看新盤定價
2023/01/16
樓價走勢 還看新盤定價
銀行取態轉正面 成樓價回升助力
2023/02/03
銀行取態轉正面 成樓價回升助力
樓價跌竟無衰退 商品國家確另類
2023/02/06
樓價跌竟無衰退 商品國家確另類

你可能感興趣

樓價走勢 還看新盤定價
10:20 2023/01/16
樓價走勢 還看新盤定價
銀行取態轉正面 成樓價回升助力
12:22 2023/02/03
銀行取態轉正面 成樓價回升助力
樓價跌竟無衰退 商品國家確另類
01:00 2023/02/06
樓價跌竟無衰退 商品國家確另類

最新專欄文章

專家樓論 - 豪宅市場率先轉勢 對樓市有何啟示？
今日
豪宅市場率先轉勢 對樓市有何啟示？
樓市蘊釀小陽春 加息因素成隱憂
2023/02/06
樓市蘊釀小陽春 加息因素成隱憂
銀行取態轉正面 成樓價回升助力
2023/02/03
銀行取態轉正面 成樓價回升助力
負資產急升逾萬宗 首置按保惹的禍?
2023/02/02
負資產急升逾萬宗 首置按保惹的禍?
專家樓論 - 負資產急增 最終影響消費及經濟
2023/02/01
負資產急增 最終影響消費及經濟
一手市場 樓價 愛海頌 豪宅 長沙灣 市建局 發展商 長實

上一篇文章

野村陸挺：上調中國2023年GDP增速預期

下一篇文章

【通脹偵察站】美國1月就業數據強勁 鮑威爾：利率見頂水平或較原先預期高（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美元強勢料告終 澳元前景勝日圓
美元強勢料告終 澳元前景勝日圓
土耳其災情嚴重 5月大選添變數
土耳其災情嚴重 5月大選添變數
【通脹偵察站】美國1月就業數據強勁 鮑威爾：利率見頂水平或較原先預期高（持續更新）
【通脹偵察站】美國1月就業數據強勁 鮑威爾：利率見頂水平或較原先預期高（持續更新）
【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?
【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?
內房見底未？最新數據似現曙光
內房見底未？最新數據似現曙光
專訪 王良享：倘美加息步伐放緩 美元或下試90水平
專訪 王良享：倘美加息步伐放緩 美元或下試90水平