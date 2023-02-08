睽違3年，中港再度全面通關，市場憧憬過往熱愛購買港樓，尤其是全新盤的內地客，可以再度重臨香江，為樓市帶來助力，一掃去年樓價下挫15%的陰霾，多個發展商已磨拳擦掌，準備短期內推售全新項目應市，但有貨尾盤卻選擇「反其道而行」，大幅劈價推出餘貨，到底有何乾坤?

長沙灣新盤愛海頌，目前尚餘22伙待售，發展商日前更新價單，先後把其中18伙減價，若按價單的定價計算，以2座37樓A室3房為例，原先定價1,910.4萬元，目前急劈35%至1,240萬元。但由於同步更改付款方法，該3房戶原先最高折扣率達27.5%，折實價1,385.04萬元，目前改為只扣減2.5%，折實價則為1,209萬元，兩者相差12%，而減幅其實與去年整體樓價下挫15%，彼此間幅度相若。

但自從中港通關正式落實後，樓市成交量明顯反彈，以新盤為例，2月首6日，已錄約128宗交投，交投氣氛明顯轉好，為何發展商仍要減價推售，到底有何用意?

始終樓市屬初步復甦階段，每個項目實際反應不一，將部分貨尾減價推出，可測試市場承接力之餘，也有助帶旺氣氛，而且樓盤已銷售一段時間，尚餘伙數不多，若加快沽清，有助人手安排調動，可把資源轉移而至同系其他新盤，也可加快資金回籠。

同時亦須留意，發展商長實此舉絕非睇淡後市，過往沽貨套現後，也會把資金投入其他投資機會，以去年9月以逾200億元沽波老道豪宅予星洲基金為例，其後的3個月間，就連奪3幅住宅地皮，包括以逾11.6億元奪得市建局西營盤賢居里項目、46億元奪屯門青山公路地皮，以及逾87億元奪啟德第2A區地皮，3幅地皮涉資逾144億元，也為該集團增添約280萬平方呎樓面。

記者：李偉航



▲ 通關帶旺市況 新盤因何劈價?