布蘭迪：通脹放緩 債券看好 財金專欄 2023/02/08 分享： 分享： 展望2023年，布蘭迪環球投資管理對債市表現的信心日增，通脹將會放緩，但發展路徑和時間尚未明確。然而，在各種利好因素累積下，債券市場可在2023年締造不同的結果。 首先，「債券數學」（Bond Math ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : Jack P. McIntyre 富蘭克林鄧普頓旗下布蘭迪環球投資管理全球固定收益及相關策略投資基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 陶冬：美加息未為勞工市場降溫 2023/02/07 陶冬：美加息未為勞工市場降溫 中金：美聯儲態度偏鴿 2023/02/03 中金：美聯儲態度偏鴿 中金：內地春節消費明顯改善 2023/02/02 中金：內地春節消費明顯改善 施羅德：保護自然生態資金缺口大 2023/02/01 施羅德：保護自然生態資金缺口大 陶冬：鮑威爾或強調續控通脹 2023/01/31 陶冬：鮑威爾或強調續控通脹 疫情 中國 經濟 美國 美元 通脹 金融 貨幣政策 貿易 就業