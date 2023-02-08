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布蘭迪：通脹放緩 債券看好

財金專欄 2023/02/08

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展望2023年，布蘭迪環球投資管理對債市表現的信心日增，通脹將會放緩，但發展路徑和時間尚未明確。然而，在各種利好因素累積下，債券市場可在2023年締造不同的結果。

首先，「債券數學」（Bond Math

...

撰文 : Jack P. McIntyre 富蘭克林鄧普頓旗下布蘭迪環球投資管理全球固定收益及相關策略投資基金經理

欄名 : 名家觀點

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