龍湖盈利穩 中央撑地產

港股昨日反彈，動力明顯不足，深度調整仍未結束，繼續等牛熊分界綫先入市，但內房股昨日表現向好，龍湖集團（00960）未來盈利可以穩定增長。政策傾斜房地產市場，股價過去兩個月築底，可以收集等爆發。

龍湖

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