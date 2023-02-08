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龍湖盈利穩 中央撑地產

財金專欄 2023/02/08

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港股昨日反彈，動力明顯不足，深度調整仍未結束，繼續等牛熊分界綫先入市，但內房股昨日表現向好，龍湖集團（00960）未來盈利可以穩定增長。政策傾斜房地產市場，股價過去兩個月築底，可以收集等爆發。

龍湖

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國證監會 頭肩底 中國軟件國際（00354） 龍湖集團（00960）

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