龍湖盈利穩 中央撑地產 財金專欄 2023/02/08 分享： 分享： 港股昨日反彈，動力明顯不足，深度調整仍未結束，繼續等牛熊分界綫先入市，但內房股昨日表現向好，龍湖集團（00960）未來盈利可以穩定增長。政策傾斜房地產市場，股價過去兩個月築底，可以收集等爆發。 龍湖 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股防技術滯後陷阱 撈貨勿急（第四版） 2023/02/07 港股防技術滯後陷阱 撈貨勿急（第四版） 中字股實力談 - 港股撈貨區 牛熊綫穩陣 2023/02/07 港股撈貨區 牛熊綫穩陣 中字股實力談 - 【氣球與港股】恒指借勢調 北水鴨先知 （第四版） 2023/02/06 【氣球與港股】恒指借勢調 北水鴨先知 （第四版） 中字股實力談 - 高增長內銀 招行分段買 2023/02/04 高增長內銀 招行分段買 中字股實力談 - 熱錢散水 重磅高啤打中資股遭殃 恒指牛熊綫見（第四版） 2023/02/03 熱錢散水 重磅高啤打中資股遭殃 恒指牛熊綫見（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國證監會 頭肩底 中國軟件國際（00354） 龍湖集團（00960）