特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港 財金專欄 2023/02/08 分享： 分享： 特首李家超今次中東沙特阿拉伯之行，當然希望爭取到「油王」沙特阿美（Aramco）來港第二上市。現在先來個好消息，由沙特主權財富基金主辦、沙特阿美贊助的高爾夫球賽，香港將首次成為分站之一，這項總獎金高達 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 2023/02/07 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 有政戲 - 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 2023/02/06 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 有政戲 - 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 2023/02/03 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 有政戲 - 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 2023/02/02 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 有政戲 - 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 2023/02/01 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 香港 李家超 沙特阿拉伯 高爾夫球 粉嶺高球場 美元