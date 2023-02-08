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特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港

財金專欄 2023/02/08

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特首李家超今次中東沙特阿拉伯之行，當然希望爭取到「油王」沙特阿美（Aramco）來港第二上市。現在先來個好消息，由沙特主權財富基金主辦、沙特阿美贊助的高爾夫球賽，香港將首次成為分站之一，這項總獎金高達

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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