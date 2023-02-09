港股「搶跑」後喘息期部署攻略（第三版）

恒指自1月3日起重上20145點，至今停留21000點區間，有券商認為港股估值已修復，市場的反彈趨勢能否繼續，往前看有何關鍵節點和事件需要關注？中金認為，港股市場短期或維持盤整，以消化已計入預期，等待新的催化劑的到來。

該行解釋，成為港股新的催化劑，包括兩個因素：（1）國內經濟增長修復更多的積極信號，更多的穩增長政策出台；（2）美國通脹消息向好等因素。

港股市況兩步走

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專訪 滙豐私銀范卓雲 談港股復甦2大利好【下一頁】

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第二版

報告指港股經歷了兩步走：

第一步：在風險溢價修復結束（去年11月已完成）

第二步：港股估值修復接近完成（目前進行中）

因此，中金認為港股市場的上漲行情尚未結束，在基準情形下，更多類似2019年，即盈利温和增長6至10%推動下，市場在快速修復後，逐步轉向結構性機會。

短期而言，市場可能盤整甚至部分逆轉此前交易風格，該行表示：

「當前交易方向已經較為清晰，市場只需時間喘息（編按，即代表會港股恒指會出現調整）。」

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第三版

當前港股市場的盤整，更多是反彈過程中的暫歇，並非趨勢逆轉，原因在於以下3點：

1.港股在反彈過程中暫歇

港股在春節期間再度大幅上漲進入超買區域，另MSCI中國（剔除A股指數）和恒指市盈率分別達9.7倍和10.1倍，估值也基本修復至長期歷史均值的附近。

中金認為：

「港股稍事休整，反而有利於市場未來可持續的上漲，否則可能過多透支的上行動能......更多內容，用戶請登入

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