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抖音步步迫近 美團火燒眼眉？

研究報告 20:20 2023/02/08

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抖音傳進軍外賣市場，投資者擔心美團 （03690） 面對競爭加劇，觸發2月8日股價最多曾跌9%。麥格理分析競爭格局，看好美團護城河。

2月7日，抖音傳出將於3月上線全國外賣服務的消息，且目前已在北上廣三地進行內測。話題迅速衝上熱搜榜首。

抖音生活服務相關負責人回應稱，「團購配送」項目目前仍在北京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。

抖音生活服務自2021年上綫後，總交易額（Gross Transaction Value， GTV）增長強勁，2022年超700億元（人民幣‧下同）。麥格理估計，2023年此金額會再成長至1,500億元，達美團的3分之1。

    點擊圖片放大

市場擔心抖音生活服務的快速增長，會蠶食美團的市佔率及市場前景。不過麥格理就指出，對現有玩家而言......

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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