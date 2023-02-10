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抖音步步迫近 美團火燒眼眉？（第三版）

研究報告 16:14 2023/02/10

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美團 （03690）  跌穿150元水平，這次導火綫不是被騰訊 （00700） 「派貨」，抖音踩過界撈外賣才是投資者對公司的擔憂所在。不過與市場相反，券商普遍不擔心

摩根士丹利認爲，鑑於外賣行業的進入門檻很高，抖音的外賣嘗試所帶來的風險應是可控的。此外，該行注意到，美團在食品、本地服務方面的核心競爭力強勁，因經過驗證的本地執行能力，龐大的具有服務能力的商家基礎，全國範圍內的按需配送網絡及強大的消費者知名度，均很難複製。該行將觀察抖音在外賣業務方面的進一步舉措，但該行將其目前的嘗試視爲店內本地服務的延伸，而非戰略重點。

摩根士丹利相信，外賣市場有「美團+ 餓了麼」雙頭壟斷，競爭格局將保持穩定，美團將保持領先的市場份額（70%）。該行繼續將美團視爲中國重新開放後的最佳代表股份，料其2022至25年核心收入年複合增長率（CAGR）將達28%。

鑑於美團在當地服務方面的強大競爭力，摩根士丹利預計抖音在外賣方面的競爭威脅有限，並料2023年中國本地服務業將錄得強勁反彈。美團將成爲高於行業增長和盈利變化的主要受益者。該行維持美團增持評級，目標價230港元。

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招商證券重申美團「增持」評級，認為市場對此過度擔憂 。基於分部加總估值的目標價維持249港元不變。

抖音傳進軍外賣市場，投資者擔心美團 （03690） 面對競爭加劇，觸發2月8日股價最多曾跌9%。麥格理分析競爭格局，看好美團護城河。

2月7日，抖音傳出將於3月上線全國外賣服務的消息，且目前已在北上廣三地進行內測。話題迅速衝上熱搜榜首。

抖音生活服務相關負責人回應稱，「團購配送」項目目前仍在北京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。

抖音生活服務自2021年上綫後，總交易額（Gross Transaction Value， GTV）增長強勁，2022年超700億元（人民幣‧下同）。麥格理估計，2023年此金額會再成長至1,500億元，達美團的3分之1。

    點擊圖片放大

市場擔心抖音生活服務的快速增長，會蠶食美團的市佔率及市場前景。不過麥格理就指出，對現有玩家而言......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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