抖音步步迫近 美團火燒眼眉？（第二版）

2月9日美團 （03690） 逆市挫，投資者對公司遭受抖音挑戰的擔憂仍存。招商證券重申美團「增持」評級，認為市場對此過度擔憂 。基於分部加總估值的目標價維持249港元不變。

招商證券認為，美團和餓了麼的外賣業務已深耕多年，市場地位穩固，新進入者想要分一杯羹是富有挑戰性的。 而且抖音在短期內展開全國範圍內的業務將帶來顯著的物流、運營挑戰，也將可能對服務質量造成負面影響，進而損害品牌和用戶留存。如果抖音發生此類情況，將會反過來幫助穩固業內龍頭的市場地位。

從成本和運營管控的角度來說，招商證券認為美團垂直整合的商業模式要優於抖音跟物流公司的合作模式。此外，投資者可能也擔憂抖音對於到店酒旅業務的入侵。我們認為美團的到店酒旅業務有著自己的競爭優勢和市場側重，在後疫情時代，美團到店酒旅業務的本質是以消費為主，而非短視頻的娛樂基因。為應對潛在的競爭，美團也與快手 （01024） 達成了合作 。

業績方面，招商證券預計美團外賣業務收入2023財年將增長25%，主要受到單量增長的驅動。而隨著補貼的增加和更激烈的競爭，單均收入將持平。整體預計美團2023年調整後經營利潤將轉虧為盈，調整後經營利潤率將達4%。

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抖音傳進軍外賣市場，投資者擔心美團 （03690） 面對競爭加劇，觸發2月8日股價最多曾跌9%。麥格理分析競爭格局，看好美團護城河。

2月7日，抖音傳出將於3月上線全國外賣服務的消息，且目前已在北上廣三地進行內測。話題迅速衝上熱搜榜首。

抖音生活服務相關負責人回應稱，「團購配送」項目目前仍在北京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。

抖音生活服務自2021年上綫後，總交易額（Gross Transaction Value， GTV）增長強勁，2022年超700億元（人民幣‧下同）。麥格理估計，2023年此金額會再成長至1,500億元，達美團的3分之1。

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市場擔心抖音生活服務的快速增長，會蠶食美團的市佔率及市場前景。不過麥格理就指出，對現有玩家而言......

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