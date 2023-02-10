國泰君安：港股這些板塊估值已偏貴

內地券商國泰君安指，港股部分板塊的樂觀預期，反映已經比較充分，估值已偏貴。如科網股、平台經濟股、消費服務下的酒店、旅遊、博彩股等，這些板塊的股份現時的動態市盈率，均已超出歷史中位數上方一倍標準差。

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對於後市可重點關注的板塊，國泰君安有以下推薦：

1）國內消費復甦兩步走——消費鏈逆境反轉策略。從股價來看，消費場景復甦相關的大部分品種交易較為充分，需要精選α個股。現階段建議關注汽車、消費電子等可選消費品種，其估值不貴，計入樂觀預期不足，仍然處在窪地，建議投資者積極關注。

2）「內外需蹊蹺板效應」——地產鏈逆境反轉策略。地產供給端「 三箭齊發」，期待未來需求端政策。建議關注地產、金融、材料等行業。

3）海外流動性反轉策略。2023年美國通脹趨勢性下行，流動性反轉交易已提前啟動，目前仍在進行中。關注與美債更為敏感性行業，如港股創新藥、半導體、黃金等品種。

港股20000點水平暫為底

對於港股後市的走勢，國泰君安認為......

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