  • 20°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 09:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國泰君安：港股這些板塊估值已偏貴

財金 09:30 2023/02/10

分享：

分享：

內地券商國泰君安指，港股部分板塊的樂觀預期，反映已經比較充分，估值已偏貴。如科網股、平台經濟股、消費服務下的酒店、旅遊、博彩股等，這些板塊的股份現時的動態市盈率，均已超出歷史中位數上方一倍標準差。

    點擊圖片放大

對於後市可重點關注的板塊，國泰君安有以下推薦：

1）國內消費復甦兩步走——消費鏈逆境反轉策略。從股價來看，消費場景復甦相關的大部分品種交易較為充分，需要精選α個股。現階段建議關注汽車、消費電子等可選消費品種，其估值不貴，計入樂觀預期不足，仍然處在窪地，建議投資者積極關注。

2）「內外需蹊蹺板效應」——地產鏈逆境反轉策略。地產供給端「 三箭齊發」，期待未來需求端政策。建議關注地產、金融、材料等行業。

3）海外流動性反轉策略。2023年美國通脹趨勢性下行，流動性反轉交易已提前啟動，目前仍在進行中。關注與美債更為敏感性行業，如港股創新藥、半導體、黃金等品種。

港股20000點水平暫為底

對於港股後市的走勢，國泰君安認為......

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

最新專欄文章

是鷹還是鴿？瑞信陶冬拆解鮑威爾最新講話
2023/02/09
是鷹還是鴿？瑞信陶冬拆解鮑威爾最新講話
好壞參半？10圖看清內地春節消費數據
2023/02/01
好壞參半？10圖看清內地春節消費數據
炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向
2023/01/20
炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向
日央行幣策維持寬鬆 換日圓 炒股 都要留意（第二版）
2023/01/19
日央行幣策維持寬鬆 換日圓 炒股 都要留意（第二版）
8萬億存款 釋放遐想
2023/01/19
8萬億存款 釋放遐想
港股通 歷史科 敏感 汽車 黃金 博彩 港股 經濟 地產

下一篇文章

【通脹偵察站】德央行：歐洲須果斷加息防通脹預期失控（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通脹偵察站】德央行：歐洲須果斷加息防通脹預期失控（持續更新）
【通脹偵察站】德央行：歐洲須果斷加息防通脹預期失控（持續更新）
內房見底未？最新數據似現曙光
內房見底未？最新數據似現曙光
AI消滅職位能力 更勝全球化
AI消滅職位能力 更勝全球化
國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易
國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易
是鷹還是鴿？瑞信陶冬拆解鮑威爾最新講話
是鷹還是鴿？瑞信陶冬拆解鮑威爾最新講話
國泰君安：港股這些板塊估值已偏貴
國泰君安：港股這些板塊估值已偏貴