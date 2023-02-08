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高息股懶人包 近兩周共4股除淨 現在買入最高一隻即袋20厘股息

研究報告 16:30 2023/02/08

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撇除ETF等，有4隻港股將於近兩周除淨，股息率最高20厘（見附圖），排第二的股息率也超過4.5厘，「收息一族」記低以下日子！

專訪 滙豐私銀范卓雲 談港股復甦2大利好【下一頁

華晨中國 （01114） 股息驚人

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華晨於2月10日（周五）除淨，派特別息0.96港元，雖然去年未有派息，但今年的全年股息率高達20.6厘。不過，投資者需要留意，是次派特別息，主要由於華晨中國出售主要資產華晨寶馬汽車之25%股權，或會影響未來能力，投資需謹慎。

 

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奧思集團 （01161） 於2月14日除淨，派末期息0.075元，無中期息，全年共派息0.075元，全年股息率4.6%。

另外，未來還有兩股會除淨，不過股息稍低，分別為：

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中教控股 （00839） 於2月15日除淨，派末期息0.39元，無中期息，全年共派息0.39元，全年股息率3.2%。

......更多內容，用戶請登入。

編輯：陳文政

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...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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