景順Kristina Hooper：歐元區通脹續緩 進一步避免衰退

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭2月7日表達了他對美國聯儲局以至美國經濟的展望（詳見：【下一頁】），至於歐洲方面，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指，歐元區經濟表現超出預期。

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Kristina進一步解釋：

歐盟統計局發布的第四季度歐元區GDP，初步估計好過預期，較前一季度上漲0.1%；2022年歐元區按年增長初步估計高達3.5%。

受暖冬及保護措施影響，加上從美國、挪威及中東和北非地區進口石油天然氣代替俄羅斯油氣，能源價格大幅回落。

Kristina總結，歐元區經濟表現超出預期，避免衰退的可能性進一步加大，通脹持續放緩（點擊圖片放大）。不過，Kristina同時指出......

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（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

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