景順Kristina Hooper：2個原因 全球風險承受力稍後有望上升（第二版）

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景順趙耀庭：美儲局今年不減息機會增（第二版）
本文第一版展示了景順首席環球市場策略師Kristina Hooper，預期歐元區經濟避免衰退的可能性進一步加大的原因。至於早前美國公布的強勁就業報告，Kristina認為，不會導致聯儲局緊縮周期發生重大變化，但這提升該在今年稍後仍不減息的可能性。
投資市場：短期續動盪 稍後復甦增風險承受力
總括而言，對於投資市場未來表現，Kristina預計：
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【第一版刊於2月8日 16：19】
【第一版題為：景順Kristina Hooper：歐元區通脹續緩 進一步避免衰退】
景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭2月7日表達了他對美國聯儲局以至美國經濟的展望（詳見：【下一頁】），至於歐洲方面，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指，歐元區經濟表現超出預期。
Kristina進一步解釋：
Kristina總結，歐元區經濟表現超出預期，避免衰退的可能性進一步加大，通脹持續放緩（點擊圖片放大）。不過，Kristina同時指出......
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（詳細分析更新中）
編輯：蕭悅潾
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撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師
欄名 : 景順觀點