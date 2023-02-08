景順Kristina Hooper：2個原因 全球風險承受力稍後有望上升（第二版）

本文第一版展示了景順首席環球市場策略師Kristina Hooper，預期歐元區經濟避免衰退的可能性進一步加大的原因。至於早前美國公布的強勁就業報告，Kristina認為，不會導致聯儲局緊縮周期發生重大變化，但這提升該在今年稍後仍不減息的可能性。

投資市場：短期續動盪 稍後復甦增風險承受力

總括而言，對於投資市場未來表現，Kristina預計：

短期之內市場將維持動盪，因貨幣政策及債務上限等風險仍存在重大不確定性。

然而，隨着市場正面地重新評估衰退風險，並預期經濟最終可於今年稍後復甦，全球風險承受程度將有所上升。

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【第一版刊於2月8日 16：19】

【第一版題為：景順Kristina Hooper：歐元區通脹續緩 進一步避免衰退】

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭2月7日表達了他對美國聯儲局以至美國經濟的展望（詳見：【下一頁】），至於歐洲方面，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指，歐元區經濟表現超出預期。

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Kristina進一步解釋：

歐盟統計局發布的第四季度歐元區GDP，初步估計好過預期，較前一季度上漲0.1%；2022年歐元區按年增長初步估計高達3.5%。

受暖冬及保護措施影響，加上從美國、挪威及中東和北非地區進口石油天然氣代替俄羅斯油氣，能源價格大幅回落。

Kristina總結，歐元區經濟表現超出預期，避免衰退的可能性進一步加大，通脹持續放緩（點擊圖片放大）。不過，Kristina同時指出......

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（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

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