國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易

還記得去年拜登（Joe Biden）的國情咨文，拜登以相當多的篇幅談外交，無他，俄烏戰爭去年2月尾開打，不可能不借3月初的國情咨文高調表態，更請來當時烏克蘭駐美大使列席。今年烏克蘭戰局大定，國情咨文回歸常態，關於俄羅斯、中國等外交議題的着墨大幅縮減，主打比較貼地的內政議題。

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