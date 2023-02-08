國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 國際 21:57 2023/02/08 分享： 分享： 還記得去年拜登（Joe Biden）的國情咨文，拜登以相當多的篇幅談外交，無他，俄烏戰爭去年2月尾開打，不可能不借3月初的國情咨文高調表態，更請來當時烏克蘭駐美大使列席。今年烏克蘭戰局大定，國情咨文回歸常態，關於俄羅斯、中國等外交議題的着墨大幅縮減，主打比較貼地的內政議題。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 2023/02/07 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 2023/02/06 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 2023/02/05 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 全球化利弊百年未變 世界對陌生人採取防禦措施 2023/02/03 全球化利弊百年未變 世界對陌生人採取防禦措施 你可能感興趣 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 21:30 2023/02/07 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 21:58 2023/02/06 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 22:00 2023/02/05 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 最新專欄文章 國金札記 - 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 今日 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 2023/02/07 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 國金札記 - 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 2023/02/07 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 2023/02/06 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 國金札記 - 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 2023/02/06 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 政治 基建 內政 美國國會 美國共和黨 拜登 美國 美國民主黨 通脹