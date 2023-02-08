外滙儲備續升 利人民幣走強

今年1月份，人民幣滙價走勢抽升，人民幣兌美元曾高見6.7。於2月份才稍為回軟。就近期中國外滙儲備持續上升，有分預期將推動人民幣於全年升值。

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外儲上行 國際收支平衡壓力繼續緩解

國家外滙管理局統計數據顯示，截至2023年1月底，中國外滙儲備規模為3.18萬億美元，為自2022年10月以來連續4個月正增長，國際收支平衡壓力繼續緩解。

1月外滙儲備變動主要因估值因素，美元指數繼續回落，令非美貨幣相對美元保持升值；另外，主要經濟體債券收益率出現不同程度下行。

於1月份，人民幣滙率期間全月升值2.8%收於6.76。主要由於1月內地疫情過峰，基本面逐漸向好，多地人員流動、工業生產有所修復，春節期間部分高頻數據明顯改善，加上國外經濟衰退預期、美元走弱及外資流入的強化。

人民幣全年或見6.6

對於人民幣往後的走勢，浙商證券認為，1月隨着經濟數據推動預期改善，人民幣滙率走勢不排除一定程度的「超調」，因此預計人民幣滙率短期或有調整，走勢可能重回震盪，但不改全年升值、最高有望升至6.6的判斷，第2季起升值趨勢將得到進一步確認。

全年看，浙商證券預計中美經濟「比差邏輯」下中國明顯佔優，將推動人民幣匯率升值與資本流入相互強化，人民幣匯率最高有望升至6.6。

報告來1源：浙商證券

編輯：錢家鋒

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