美減息最快要2024年 4圖顯示港銀過早反映減息

高通脹在2022年困擾全球多國，令聯儲局採取較對上6次激進的加息步伐應對（點擊圖片放大），其他央行亦先後展開加息周期，結果美、歐等通脹終見回落（點擊圖片放大）。不過，由於通脹仍遠高於歷史平均水平，市場普遍預期，美國加息0.25厘多1至2次便停加息，但2023年底前減息的機會則不大。可惜香港銀行股估值似乎過度反映減息因素。

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美資大型券商高盛近日發表的香港銀行業報告，對美國聯儲局加息步伐的預期（點擊圖片放大），與現時市場主流預期的「今年內加息至略高於5厘水平，並到2024年才減息」一致。

1個月HIBOR與LIBOR及美國聯邦基金利率脫節

不過，近期香港的1個月銀行同業拆息（HIBOR），卻開始未跟隋倫敦美元銀行同業拆息（LIBOR）及美國聯邦基金利率的步伐（點擊圖片放大）。

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此外，若細看香港發鈔銀行之一兼業內龍頭的滙豐 （00005） ，也不難發現其股價近大半年時間，未有跟隨美國10年期國債孳息率抽上（點擊圖片放大）。

至於業務重心在香港的另一香港發鈔銀行中銀香港 （02388） ，其估值走向，不論是PE（市盈率）或是......

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（詳細分析更新中）

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行業圖表數據來源：高盛2月香港銀行業報告

股份數據來源：相關上市公司業績通告

記者：蕭悅潾

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