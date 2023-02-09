美減息最快要2024年 6圖顯示港銀過早反映減息（第二版）

本文第一版據《高盛2月香港銀行業報告》指出，雖然高盛及市場主流預期美國到2024年才減息，但是1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）、滙豐 （00005） 及中銀香港 （02388） 估值近期未有跟隨息率向上（分析詳見本文第一版）。

高盛在該報告內，進一步將所以業務以香港為主的上市銀行股合計市值與HIBOR、LIBOR（倫敦美元銀行同業拆息）比較，同樣呈現脫節現象（點擊圖片放大），縱使加入滙豐及渣打（02888）兩家業務遍及全球多國的香港發鈔銀行，也同樣呈現脫節現象（點擊圖片放大），只是脫節幅度較細。

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縱使市場過早將2024年才有機會出現的美國減息因素，反映在港銀股價以至估值上，但高盛仍估計，1個月HIBOR在2023年平均值達4.54厘，按年仍增3.1厘（或310點子）（點擊圖片放大），料2024年才按年回落6點子至4.48厘。

不過，在銀行間的存款競爭、資金成本等因素下，高盛料細銀行的存款議價能力（可在NIM Beta（淨利息啤打值）中反映）削弱，當中較明顯下調了東亞銀行（00023）2022年及2023年的NIM Beta（點擊圖片放大）。

（詳細分析更新中）

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【第一版刊於2月9日 01：06】

【第一版題為：美減息最快要2024年 4圖顯示港銀過早反映減息】

高通脹在2022年困擾全球多國，令聯儲局採取較對上6次激進的加息步伐應對（點擊圖片放大），其他央行亦先後展開加息周期，結果美、歐等通脹終見回落（點擊圖片放大）。不過，由於通脹仍遠高於歷史平均水平，市場普遍預期，美國加息0.25厘多1至2次便停加息，但2023年底前減息的機會則不大。可惜香港銀行股估值似乎過度反映減息因素。

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高盛近期對本地地產板塊的分析，詳見：【下一頁】

更多宏觀形勢展望，詳見：【美國】【歐洲】【中國】

美資大型券商高盛近日發表的香港銀行業報告，對美國聯儲局加息步伐的預期（點擊圖片放大），與現時市場主流預期的「今年內加息至略高於5厘水平，並到2024年才減息」一致。

1個月HIBOR與LIBOR及美國聯邦基金利率脫節

不過，近期香港的1個月銀行同業拆息（HIBOR），卻開始未跟隋倫敦美元銀行同業拆息（LIBOR）及美國聯邦基金利率的步伐（點擊圖片放大）。

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此外，若細看香港發鈔銀行之一兼業內龍頭的滙豐 （00005） ，也不難發現其股價近大半年時間，未有跟隨美國10年期國債孳息率抽上（點擊圖片放大）。

至於業務重心在香港的另一香港發鈔銀行中銀香港 （02388） ，其估值走向，不論是PE（市盈率）或是......

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（詳細分析更新中）

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行業圖表數據來源：高盛2月香港銀行業報告

股份數據來源：相關上市公司業績通告

記者：蕭悅潾

其他收息股分析，詳見：【下一頁】

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