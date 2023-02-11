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美減息起碼2024年 高盛只予2港銀「買入」評級（第四版：新增目標價表）

研究報告 13:02 2023/02/11

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高盛日前發表的香港銀行業報告預料，行業的貸款業務及非利息收入，可受惠香港與中國恢復通關、經濟活動回復正常（詳見本文第一至三版），而美國減息最快都要2024年，惟相關因素過早在港銀股內反映，但料此因素暫時對大型港銀影響不大。

至於高盛給予板塊內股份的目標價及投資評級，詳見下表

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【第三版刊於2月9日 20：51】

本文第一及第二指出，縱使美國要到2024年才有機會減息，但市場似乎已提早將此因素反映在港銀股股價以至估值上。惟高盛仍預期1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）在2023年平均值仍可按年增3.1厘至達4.54厘，（或310點子）（詳見本文第二版），料2024年才按年回落6點子至4.48厘，東亞銀行 （00023） 及大新銀行 （02356） 的淨息差表現受壓較大。

減息因素未對大型港銀帶來壓力，而中國加速復常也有助港銀各類業務復甦。內地訪港淨入境人數雖在今年1月已急升（點擊圖片放大），但仍遠低於疫情前水平（點擊圖片放大）。無論如何，隨着香港與內地經濟活動回復正常，高盛料上市港銀貸款在2022年至2025年的年均複合增長率介乎約3.4%至6.2%，當中中銀香港 （02388） 的增速最高（點擊圖片放大）

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除了利息收入方面有復甦機遇，非利息收息也有憧憬動力。高盛回顧滙豐 （00005） 旗下滙豐香港、恒生銀行 （00011） 等5家銀行的信用卡費用收入表現，發現在2020年至2022年的新冠疫情的衝擊下，年均增速明顥滑落（點擊圖片放大）

整體服務費相關收入未來3年年均複合增長率約6%

所以，單是因復常而追回正常水平，當中已存在一定的增長空間。高盛估計，港銀整體服務費相關收入（即包括信用卡、理財產品銷售等）在2022年至2025年年均複合增長率約6%水平；當中中銀增速最高，有約9%的增長（點擊圖片放大）；而增速最低的大新銀行，料仍有約4.6%。

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另外，過去憑財富管理、保險銷售等帶來非利息收入增長強勁的恒生，在疫情衝擊，尤其在嚴格防疫措施下，相關業務可謂「啞火」。惟在中國復常的前提下，料......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

其他收息股分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：招行估值 有望修復（第三版）

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【第二版刊於2月9日 15：55】

【第二版題為：美減息最快要2024年 6圖顯示港銀過早反映減息（第二版）】

本文第一版據《高盛2月香港銀行業報告》指出，雖然高盛及市場主流預期美國到2024年才減息，但是1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）、滙豐 （00005） 及中銀香港 （02388） 估值近期未有跟隨息率向上（分析詳見本文第一版）

高盛在該報告內，進一步將所以業務以香港為主的上市銀行股合計市值與HIBOR、LIBOR（倫敦美元銀行同業拆息）比較，同樣呈現脫節現象（點擊圖片放大），縱使加入滙豐及渣打（02888）兩家業務遍及全球多國的香港發鈔銀行，也同樣呈現脫節現象（點擊圖片放大），只是脫節幅度較細。

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縱使市場過早將2024年才有機會出現的美國減息因素，反映在港銀股價以至估值上，但高盛仍估計，1個月HIBOR在2023年平均值達4.54厘，按年仍增3.1厘（或310點子）（點擊圖片放大），料2024年才按年回落6點子至4.48厘。

不過，在銀行間的存款競爭、資金成本等因素下，高盛料細銀行的存款議價能力（可在NIM Beta（淨利息啤打值）中反映）削弱，當中較明顯下調了東亞銀行（00023）2022年及2023年的NIM Beta（點擊圖片放大）

（詳細分析更新中）

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【第一版刊於2月9日 01：06】

【第一版題為：美減息最快要2024年 4圖顯示港銀過早反映減息】

高通脹在2022年困擾全球多國，令聯儲局採取較對上6次激進的加息步伐應對（點擊圖片放大），其他央行亦先後展開加息周期，結果美、歐等通脹終見回落（點擊圖片放大）。不過，由於通脹仍遠高於歷史平均水平，市場普遍預期，美國加息0.25厘多1至2次便停加息，但2023年底前減息的機會則不大。可惜香港銀行股估值似乎過度反映減息因素。

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高盛近期對本地地產板塊的分析，詳見：【下一頁

更多宏觀形勢展望，詳見：【美國】【歐洲】【中國

美資大型券商高盛近日發表的香港銀行業報告，對美國聯儲局加息步伐的預期（點擊圖片放大），與現時市場主流預期的「今年內加息至略高於5厘水平，並到2024年才減息」一致。

1個月HIBOR與LIBOR及美國聯邦基金利率脫節

不過，近期香港的1個月銀行同業拆息（HIBOR），卻開始未跟隋倫敦美元銀行同業拆息（LIBOR）及美國聯邦基金利率的步伐（點擊圖片放大）

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此外，若細看香港發鈔銀行之一兼業內龍頭的滙豐 （00005） ，也不難發現其股價近大半年時間，未有跟隨美國10年期國債孳息率抽上（點擊圖片放大）

至於業務重心在香港的另一香港發鈔銀行中銀香港 （02388） ，其估值走向，不論是PE（市盈率）或是......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

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行業圖表數據來源：高盛2月香港銀行業報告

股份數據來源：相關上市公司業績通告

記者：蕭悅潾

其他收息股分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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