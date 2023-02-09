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港股「牛回頭」逾千點 券商：仲有得贏！

研究報告 07:20 2023/02/09

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恒指自今年高位22700點已累計回調逾1,400點，市場正判斷是升勢完結還是「牛回頭」。國泰君安認為，港股賠率變低，但勝率沒變，續具配置價值。

港股經歷兔年「開門紅」後，近期出現明顯調整。國泰君安指，造成回調的內因是前期利好已基本兌現，估值及風險溢價回歸至合理水平。從賠率上看，港股相對於A股的配置價值邊際減弱。目前恒指和滬深300指數前向12個月的預測P/E均修復至歷史平均水平附近，但港股風險溢價的下降程度較A股更多。

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從股債性價比角度來看，目前港股恒指相對於10年期美債的風險溢價已下降至2013年以來的均值下方約一倍標準差的位置，而A股滬深300指數相對於10年期國債的差值位於歷史均值附近，顯示出港股相對於A股的配置價值有所減弱。

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另一原因是，港股部分板塊的樂觀預期計入比較充分，估值已然偏貴。與國內地產企穩、消費場景復甦相關的板塊，如軟件與服務（科網股）、零售（平台經濟）、消費服務（酒店、旅遊、博彩等）當前的動態市盈率均已超出歷史中位數上方一倍標準差。

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外部因素則是近期中美關係再度出現緊張化趨勢，影響外資風險偏好。據美國政治新聞網近期報導，拜登政府可能考慮在中美貿易、科技產業往來等方面出台新的限制措施。市場對於中美關係短期內可能緊張預期升溫，風險偏好下降。由於港股受外資主導，前期漲幅較大的板塊出現顯著調整。

總括而言，港股從賠率角度來看，港股風險溢價、權重板塊估值、風險偏好等方面的吸引力都出現了不同程度的下降，相對於A股的配置價值在邊際上有所減弱。

但國泰君安認為，港股市場對基本面和流動性因子的彈性仍大於A股，且國內經濟修復和美債下行週期的牛市驅動邏輯依舊成立，即賠率變了而勝率沒變

對比以往國內經濟4個上行周期，港股的關注度和彈性通常好於A股市場，順周期行業相比A股能夠錄得超額回報：

一、2008年至2009年，4萬億刺激政策；

二、2011年至2012年，寬貨幣提振基建；

三、2016年，巨額信貸投放刺激房地產與消費；

四、2020年，疫情衝擊後的復甦階段。

此外，美債收益率下行時期，港股相對於A股更為敏感。10年期美債收益率每下降10個基點，港股平均上漲1.1%而A股平均上漲0.4%。後續來看，海外流動性邊際改善的大環境下，外資交易中國復甦的傾向並未改變，並在短期調整後仍有望繼續加倉港股。

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策略上，國泰君安對港股短期有以下主要觀點更新......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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