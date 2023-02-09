資產重組後 國電高增長 財金專欄 2023/02/09 分享： 分享： 北水再昨再度流走，港股先升後跌，若然北水流走情況持續，恒指跌穿21000點只是時間問題。至於電力股昨日逆市造好，中國電力（02380）更突破短期下降軌，其去年經過資產重組，綠電將佔主導下，2023年盈 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水彈弓手 恒指210勢危（第四版） 2023/02/08 北水彈弓手 恒指210勢危（第四版） 中字股實力談 - 龍湖盈利穩 中央撑地產 2023/02/08 龍湖盈利穩 中央撑地產 中字股實力談 - 港股防技術滯後陷阱 撈貨勿急（第四版） 2023/02/07 港股防技術滯後陷阱 撈貨勿急（第四版） 中字股實力談 - 港股撈貨區 牛熊綫穩陣 2023/02/07 港股撈貨區 牛熊綫穩陣 中字股實力談 - 【氣球與港股】恒指借勢調 北水鴨先知 （第四版） 2023/02/06 【氣球與港股】恒指借勢調 北水鴨先知 （第四版） 市盈率 旗形 盈喜 電力 電力股 中國 港股 成交 商業 人民幣