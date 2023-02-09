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資產重組後 國電高增長

財金專欄 2023/02/09

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北水再昨再度流走，港股先升後跌，若然北水流走情況持續，恒指跌穿21000點只是時間問題。至於電力股昨日逆市造好，中國電力（02380）更突破短期下降軌，其去年經過資產重組，綠電將佔主導下，2023年盈

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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