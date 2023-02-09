施羅德：美將衰退 息已見頂 財金專欄 2023/02/09 分享： 分享： 隨着美國、歐洲及英國相繼加息，持續收緊貨幣政策，藉以遏制通脹的一部分，美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行相繼於2月初上調各自的政策利率。施羅德投資的經濟師看法如下： 經濟師George Brown表示，聯儲 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 施羅德投資歐洲高級經濟師及策略師Azad Zangana 經濟師George Brown 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 野村陸挺：上調中國2023年GDP增速預期 2023/02/08 野村陸挺：上調中國2023年GDP增速預期 布蘭迪環球：通脹放緩 債券看好 2023/02/08 布蘭迪環球：通脹放緩 債券看好 陶冬：美加息未為勞工市場降溫 2023/02/07 陶冬：美加息未為勞工市場降溫 中金：美聯儲態度偏鴿 2023/02/03 中金：美聯儲態度偏鴿 中金：內地春節消費明顯改善 2023/02/02 中金：內地春節消費明顯改善 通脹 加息 歐洲 美國聯儲局 銀行 歐元