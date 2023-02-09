施羅德：美將衰退 息已見頂

隨着美國、歐洲及英國相繼加息，持續收緊貨幣政策，藉以遏制通脹的一部分，美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行相繼於2月初上調各自的政策利率。施羅德投資的經濟師看法如下：

經濟師George Brown表示，聯儲

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