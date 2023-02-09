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施羅德：美將衰退 息已見頂

財金專欄 2023/02/09

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隨着美國、歐洲及英國相繼加息，持續收緊貨幣政策，藉以遏制通脹的一部分，美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行相繼於2月初上調各自的政策利率。施羅德投資的經濟師看法如下：

經濟師George Brown表示，聯儲

...

撰文 : 施羅德投資歐洲高級經濟師及策略師Azad Zangana
經濟師George Brown

欄名 : 名家觀點

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