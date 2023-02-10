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啟德供應龐大 消化時間漫長

地產 12:00 2023/02/10

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新一年樓市氣氛持續向好，發展商加快推售手頭項目，似乎是大勢所趨，尤其近年積壓大量全新供應的啟德，勢必趁旺市啟動推盤潮，令區內將再度打響新盤搶客戰。然而，觀乎近年區內每年新盤交投量走勢，要消化啟德龐大的新盤供應，似乎需要一段較漫的長時間。

據本報綜合市場統計，今年預計有82個全新盤有機會登場推售，涉及約40,308伙，其中啟德屬最大供應庫，設9個全新盤合計10,573伙待推，相當同期全港新供應約26%，不論伙數及佔比均不容小覷。

而翻查啟德近年一手成交量走勢，例如2018年至去年的5年共錄得約5,038宗新盤成交，即平均每年消化約1,000宗，當中去年佔693宗，屬過去年5年第三高，僅次2020年及2021年各錄773及2,581宗。

而假設前述提供的9個啟德全新盤，今年全數推出市場，以首張單價至少涉全盤2成單位計，即伙數最少達約2110伙，以近年啟德新盤吸納速度計，該批新供應將需要2年時間才能成功消化，尚未計及同區等餘貨供應包括MIAMI QUAY、MONACO ONE，以及澐璟等。

由於現時全港滾存待批預售伙數高企，當中啟德佔上相當高比例，從區內未來供應繼續充足、當前積壓數量龐大，以及區內近年新盤消化速度有限三大背景下，幾乎可以推算，啟德新盤未來採取克制定開價，似乎是大勢所趨。

記者：鄭達偉

欄名 : 樓市分析

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