簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力 財金專欄 2023/02/09 分享： 分享： 簡約公屋項目政府雖然首戰告捷，在立法會工務小組獲34張支持票，令項目可交財委會審批，但卻有24名議員要求財委會屆時進一步討論。換言之，他們不希望項目可簡單直接投票通過！港府官員都聞到燶味，對此不敢鬆懈 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港 2023/02/08 特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港 有政戲 - 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 2023/02/07 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 有政戲 - 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 2023/02/06 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 有政戲 - 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 2023/02/03 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 有政戲 - 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 2023/02/02 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 立法會 公屋 啟德 李慧琼 房屋局 鄧家彪 何永賢 邱達根 楊永杰