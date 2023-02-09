簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力

簡約公屋項目政府雖然首戰告捷，在立法會工務小組獲34張支持票，令項目可交財委會審批，但卻有24名議員要求財委會屆時進一步討論。換言之，他們不希望項目可簡單直接投票通過！港府官員都聞到燶味，對此不敢鬆懈

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