二手樓價快步走 觸底回升橫行 財金專欄 2023/02/09 分享： 分享： 1月中港兩地有限度通關，緊接一個月後兩地已全面通關，為本地樓市小陽春增添一大利好條件。從周六、日成交量、50大屋苑按周交投，樓市信心指數等等，均不約而同創高位可見一斑，交投無疑轉活，但樓價是否亦同步跟 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 工商舖供應大潮 待通關復常消化 2023/02/08 工商舖供應大潮 待通關復常消化 專家樓論 - 奢侈品回歸核心區 成舖市風向標 2023/02/07 奢侈品回歸核心區 成舖市風向標 專家樓論 - 新年搶按揭 變相撑樓市 2023/02/07 新年搶按揭 變相撑樓市 專家樓論 - 上次樓價是這樣反彈的 2023/02/06 上次樓價是這樣反彈的 專家樓論 - 觀塘裕民坊百億地王流標 商廈市場雪上加霜 2023/02/04 觀塘裕民坊百億地王流標 商廈市場雪上加霜 樓價 利嘉閣 沙田第一城 放盤 銀行 大圍 馬鞍山 沙田 迎海