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二手樓價快步走 觸底回升橫行

財金專欄 2023/02/09

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1月中港兩地有限度通關，緊接一個月後兩地已全面通關，為本地樓市小陽春增添一大利好條件。從周六、日成交量、50大屋苑按周交投，樓市信心指數等等，均不約而同創高位可見一斑，交投無疑轉活，但樓價是否亦同步跟

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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