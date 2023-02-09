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加息放緩 銀行又掀搶按戰

地產 14:00 2023/02/09

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銀行再掀按揭搶客戰

去年樓市一、二手市場齊齊收縮，連同銀行按揭業務亦受影響，新取用貸款金額全年跌24%。由於按揭屬於銀行主要業務之一，隨着資金成本回落，銀行今年態度或更進取，提供不同優惠爭取按揭。

  • 去年新取用貸款金額跌24%
  • 環境轉佳，銀行爭取按揭業務
  • 二手交投回升，銀行紛搶客

  
2022年屬於樓市收縮的一年，不但發展商推遲賣樓部署，整體一手成交量不足1萬宗，就連二手成交量亦僅3.7萬宗，按年大幅萎縮4成，受影響不止是地產代理及發展商，連其他相關行業亦受影響，其中一個最明顯的是銀行按揭業務。

按揭市場在去年表現亦未見理想，2022年全年無論是新批，抑或新取用的按揭宗數、金額均下跌四分之一。同時，現時新造按揭的按息仍然高於過去幾年的舊按息，短期內轉按誘因不大，轉按市場不會特別活躍，因此今年銀行在新造按揭競爭相信仍會更加激烈。

由於按揭屬於銀行主要業務之一，而且風險亦相對較低，經歷去年低潮期，今年要更進取爭取按揭業務，力追落後。

事實上，近期市場環境亦變得利好銀行爭取按揭業務，首先是隨着拆息回落，銀行相對資金成本降低，令到其有空間提供更多按揭優惠。

另外，隨着樓市氣氛轉佳，二手成交回升，上月10大屋苑成交272宗，按月升56%，並且創去年4月後單月高位；加上各大發展商在春節後亦密鑼緊鼓，蘊釀推盤潮，均有利銀行爭取按揭業務。

若果銀行未來一段時在按揭審批保持相對寬鬆，以至提供更多優惠，反過來亦有利於推動樓市加快復甦，形成一個良性循環。

銀行再掀按揭搶客戰

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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