「冠軍分析師」張憶東：中國復甦+人幣升值成今年主綫 薦3大板塊

有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，中國復甦及人民幣升值會是今年全球宏觀經濟及中國股市的主綫，當中中國經濟復甦更將是全球難得的亮點。因此，他建議留意3大板塊。

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中國經濟復甦

張憶東引用聯合國《2023年世界經濟形勢與展望》預測指，2023年世界經濟增長將從2022年的約3%降至1.9%，然而中國今年增速將超過西方經濟體，經濟增長將達到4.8%；IMF發佈的《世界經濟展望報告》，預計2023年的全球經濟產出增速將從去年的3.4%放緩至2.9%，其中，中國經濟今年預計將增長5.2%，高出此前預測值0.8個百分點，2024年有望繼續增長4.5%。

人民幣升值

張憶東表示，美元2023年將隨着美國經濟走弱而震蕩下行，但須警惕階段性反彈。首先，2023年美國相對歐、日經濟增速的優勢較2022年收窄。美國經濟下行甚至可能衰退，而中國經濟復甦，對發達經濟體中的歐元區、日本經濟的影響更大，所以這一輪的強美元週期基本結束。其次，美元指數下行不會一蹴而就，警惕4月之前美元潛在的反彈風險。

他認為人民幣2023年的大趨勢將是升值，但不會一帆風順；立春後，人民幣有回調風險，加重港股短期的「倒春寒」。

中期來看，內需推動中國經濟復甦以及人民幣國際化穩步推進，都有利於人民幣升值，美元兌人民幣有望回到6.2水平附近。隨着中國重啟和穩增長政策實施，內地經濟復甦相對美國經濟持續改善，這是人民幣兌美元匯率升值的核心支持。另外，穩定偏強的人民幣匯率亦有利推進人民幣成為石油等全球大宗商品的重要結算貨幣。

不過，短期而言，人民幣或在6.7至7水平震蕩調整，並將壓制港股。人民幣從2022年11月初的7.25升值到2023年2月初的6.7（即2016年以來平均水平），需要等待數據驗證復甦。

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選股邏輯

張憶東指，在行情「倒春寒」之後，選股應聚焦「復甦+升值」的主綫。

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