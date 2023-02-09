滙豐范卓雲 看好科網股盈利復甦

針對內地在去年取消疫情「清零」政策，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《Money Times》專訪時表示，在中國重啟經濟帶動下，受惠板塊的層面將會逐步擴大，由於不利中國市場的三大負面因素消除（疫情防控政策；對內房的調控；對科網行業的監管），料第二階段利好科網平台公司盈利復甦。

范卓雲續指，科網股板塊估值連續两年大幅調整，估值跌至歷史低位，反映行業面對的不明朗監管因素。

科網公司的行業監管周期已到尾聲，政策風險溢價會逐步收窄。當這些不明朗因素逐步減退時，估值折讓收窄為股價帶來反彈空間。

「展望下一階段經濟重啟帶來的全面復甦，有利帶動科網公司的主營業務收入穩定回升，如網上廣告收入、電商消費交易量。」

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范卓雲指出，過去兩年困擾電商公司的疫情封控令物流供應鏈中斷的問題得以紓緩，有助電商平台公司今年業務改善，估值在兩方面料可以重估，1）風險溢價收窄，2）主營業務復甦，帶動每股盈利增長加快。

她又認為，中資科網股的股價自11月開始強勁反彈，2月出現獲利回吐的情況實屬正常，近日的市場回吐只屬短期技術性調整，反而為長綫投資者製造入市機會。

記者：陳紫瑩

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