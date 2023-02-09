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大摩薦地產高息股 預最高派8.7厘息（附目標價）

研究報告 16:18 2023/02/09

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摩根士丹利發表報告，推薦多隻地產股，以下6股評級皆是「增持」。

摩根士丹利看好香港樓市，去年12月大摩調升本港地產股行業評級，指息口及復常兩大因素支持樓市前景，現時樓價反彈2%。摩根士丹利相信在成交量回升、市場氣氛好轉、利率觸頂、中港通關等因素支持下，樓價會進一步反彈，調升預期至10%（較原先預計高出5個百分點），並平均調高多隻本港地產股目標價約10%。

本港地產股將陸續公布業績，大摩估計，大部分地產股會維持股息不變，長實 （01113） 、太古地產 （01972） 及置富產業信託 （00778） 料會增加派息。

摩根士丹利的地產首選股為新鴻基地產 （00016） 、嘉里建設 （00683） ，並將新世界發展 （00017） 列為高Beta股票。摩根士丹利預測新世界發展股息率將達到8.7厘。

地產股：

長實集團 （01113）

    點擊圖片放大
    +2

新世界發展 （00017）

    點擊圖片放大
    +2

新鴻基地產 （00016）

    點擊圖片放大

嘉里建設 （00683）

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
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...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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