大摩薦3股 上調「增持」評級

摩根士丹利於2月份將4隻港股調配為「增持」評級，本篇將探討原因及歸納成文，讓讀者們先睹為快。

最近摩根士丹利將3隻港股配置「增持」評級，當中包括小米 （01810） 、同仁堂國藥 （03613） 、百威亞太 （01876） 及福壽園 （01448） 。

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專訪 滙豐私銀范卓雲 談港股復甦2大利好【下一頁】

摩根士丹利表示，墓地和殯葬服務的細分市場銷售調整推動，根據最新管理指引2023年收入增長大於20%和月度復甦趨勢，將2022至2024年收益下調2至14%，並將2025至2030年的收益上調1至10%。

該行將集團目標價由9.5元調高至10元，長期看每股盈利及股東權益報酬率（ROE）10%。此外，該行預測福壽園2023年的市盈率為15倍。

摩根士丹利認為，由於集團2022年第四季受內地疫情影響，下調亞太地區西部業務1.8%，亦考慮今年年初至今的滙率變動，將2023年及2024年的銷售預測調整至1%。

此外，隨着貿易渠道的恢復，營銷費用會增加，將2023年至2024年營業利益率（Operating Profit Margin， OPM）預測，下調110個基點和80個基點，並維持百威亞太的目標價29元。

報告來源：摩根士丹利

編輯：鍾采餘

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