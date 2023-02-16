領展供股拖累高負債同業 券商對2同業較審慎（持續更新）

美國聯儲局在2022年展開較對上6次加息周期急勁的加息步伐（點擊圖片放大）後，通脹終呈現滑落趨勢（點擊圖片放大），惟通脹仍處於較以歷史平均約3%至4%的區間還要高，加上就業市場仍然強勁（點擊圖片放大），市場由原本預期3月再加息0.25厘後便暫停加息，改為5月都可能再加多一次0.25厘。

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專訪 安聯投資陳致強 評後市3大風險 【下一頁】

截至2月12日下午3時，市場預期聯儲局在5月再加0.25厘，把聯邦基金利率區間升到5至5.25厘的機率已急升到74.2%（點擊圖片放大）。其後的6至9月議息會議，維持利率不變的機率雖暫時最高（點擊圖片放大），但與再加息0.25厘的機率差距在10個百分點之內，即是今年底前至少加多2次息（每次0.25厘），而加息3次機會仍在。

11月底前減息無望 12月減息機會僅35%

至於減息預期，要到12月的聯儲局議息會議，才見到利率回落到4.75至5厘的機率領先出來，但該機率也僅約35%（點擊圖片放大）。所以，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即5厘再加上3厘安全邊際），以及每股派息要有增長潛力。

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更多關於全球息率展望，詳見：【美國】【歐洲】

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2月16日：

【11：30】繼領展 （00823） 在2月10日收市後公布供股計劃（詳見本文2月10日【17：30】報道），瑞銀發表報告認為高負債本地地產股股價會受較大沽壓（詳見本文2月13日【12：15】報道）後，花旗最新發表報告也預期，在本港發展商中槓桿最高之一的恒地 （00012） 股價將受壓，主要由於似乎已見底回升的HIBOR，已令投資者對恒地財務成本走高的憂慮上升，而投資者亦擔心集團會進行股權融資，加上市場高度關注啟德區項目的反應可能會不熱烈。

花旗對恒地開啟90日負面觀察......

延伸閱讀：二手蝕讓窒礙樓市小陽春

2月15日：

【21：00】煤炭股為股價較波動的周期性高息股，惟在環保大前提下，長綫收息股魅力料屬「有減無增」。瑞銀近日發表的研究報告指，由於歐洲冬季較暖和及工業需求下滑，歐洲天然氣價格走低，加上歐洲燃氣庫存高企，瑞銀上月已顯著削減歐洲氣價及現貨LNG（液化天然氣）價格預測，料能源價格已見頂。

瑞銀績表示，近期海運煤價大跌，亦反映有關基本面變化。海運煤價下滑亦是近期中國煤價下跌的原因之一。由於煤基本面疲弱，瑞銀重申對板塊悲觀立場，並給予兗礦能源 （01171） 「沽售」的投資評級，而神華 （01088） 則給予「中性」的投資評級。

瑞銀更亦認為......

【17：00】由領展 （00823） 在2月10日收市後公布供股計劃（詳見本文2月10日【17：30】報道）後，其股價連跌3個交易日共累跌約14.3%，而今天跌約0.4%至53.8元收市。至截稿止，暫有9間券商給予領展最新目標價（點擊圖片放大），平均值約......

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【16：00】本地地產及收租股為港人熱門收息股之一，而供應為其中一個影響地產及收租股前景以至每股派息增長的重要因素，未來供應分析詳見：【下一頁】

【15：45】香港金管局今晨承接149億港元沽盤，為本輪資金流出香港潮中金額最多的一次。高盛最新發表的報告指，本港香港銀行同業拆息（HIBOR）走勢備受關注，港元自去年11月以來首次觸及弱方兌換保證後，HIBOR與倫敦美元銀行同業拆息（LIBOR）的利差明顯。

高盛續指出，HIBOR水平亦是關鍵，因為當HIBOR/LIBOR水平處於相對較高的水平時，第一季與LIBOR的利差特別大，但隨著時間推移下料會有收窄。高盛預計......

延伸閱讀：【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤 本輪最多 銀行體系結餘跌穿800億（不斷更新）

2月14日：

【18：00】港人熱門收息股之一的重磅藍籌股滙豐 （00005） ，將於2月21日公布截至2022年底全年業績。美銀最新發表的研究報告相信，滙豐在2022年第三季提出的2023年淨利息收入錄得360億美元的指引，主要是受到2022年8月遠期利率所推動，並上調滙豐2023年淨利息收入預測。

美銀續表示，相信滙豐股價將會正面反映其淨利息收入指引的上調，並將其目標價由升調......

【16：30】領展 （00823） 上周五（2月10日）收市後公布上市以來首次供股計劃，擬以「五供一」供股價集資188億元（詳見本文2月10日【17：30】報道）。富瑞最新發表的研究報告，雖維持領展投資評級為「買入」，但卻將其目標價由69元大削10.1%至62元，反映供股造成盈利攤薄及利息開支減省等因素。

富瑞指，領展供股的稀釋效應將令每單位分派下降，但在資產重新定價下，料其更為強勁的資產負債表應可支持集團海外擴張。富瑞又預期......

【11：30】先後在今年初及上周傳出阿布扎比第一銀行（FAB）考慮洽購渣打集團 （02888） （詳見本文2月13日【01：00】報道），惟雙方均已於上周五否認收購一事。渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正日前在中東接受訪問時稱，FAB已經表明放棄收購，如果未來再有意向方可再作討論。不過，他續稱，渣打網絡獨特，並持有59個國家的牌照，未來會繼續做好亞洲及中東等高增長國家的業務。

2月13日：

【17：00】渣打 （02888） 及滙豐 （00005） 將分別於2月16日及21日公布2022年底止全年業績，而摩根士丹利最新發表的評級報告預料，港銀於去年下半年及第四季的淨息差表現仍然強勁，當中偏好滙豐及渣打。

摩根士丹利續指出，港銀的信貸撥備，雖然在去年因中國的商業房地產敞口而上升，但是料今年將會下跌，並於明年回復正常，相信香港信貸質量將保持穩定，故香港本地銀行現時應會開始見到信用狀況有所改善。

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摩根士丹利預計滙豐上季淨息差按季及按年分別升8%及升36%，維持其投資評級為「增持」。至於渣打......

延伸閱讀：績前偷步買 滙豐定渣打

【16：00】領展 （00823） 上周五（2月10日）收市後公布上市以來首次供股計劃，擬以「五供一」供股價集資188億元（詳見本文2月10日【17：30】報道）。更多分析詳見：【下一頁】

【12：15】領展 （00823） 上周五（2月10日）收市後公布上市以來首次供股，擬以「五供一」及每單位44.2元供股價集資188億元（詳見本文2月10日【17：30】報道）。瑞銀最新發表的研究報告認為，大部分香港地產股自去年11月以來已上升逾30%，相信領展是次供股或導致行業出現短期獲利回吐。

瑞銀於其覆蓋研究範圍內，對新世界 （00017） 持審慎態度，因其淨負債率達74%，遠高於其他槓桿型同業包括恒地 （00012） 、希慎 （00014） 及嘉里建設 （00683） 介乎約36%至41%的淨負債率水平。反觀一些負債率低/有淨現金的發展商如......

【10：30】藍籌REIT領展 （00823） 上周五（2月10日）收市後宣布，計劃按每個供股基金單位44.2元的認購價（即較2月9日收市價折讓約29.6%），以五供一比例供股。里昂最新發表的研究報告認為，盡管領展利用股權而非債務來為收購提供資金，看起來是明智的，但這仍是一個令人意外的負面消息，並將領展的投資評級從「跑贏大市」下調至「跑輸大市」。

里昂估計，供股將稀釋領展每股帳面價值約7%，稀釋其每單位可分配收入10%，但......

【01：00】業務重心在大中華區、印度以至中東的渣打集團 （02888） ，股價在上周曾因被收購憧憬而急升（點擊圖片放大），雖然被收購一事暫未能成事，但細看其估值（點擊圖片放大）、復甦潛力以至券商平均目標價，均顯示渣打股價仍有上升空間。更多渣打相關分析，詳見：【業務前景分析】【估值分析】

延伸閱讀：績前偷步買 滙豐定渣打

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更多關於香港銀行業前景分析，詳見：【下一頁】

2月12日：

【15：00】香港老牌收租股希慎 （00014） 雖在2月初發盈警預告2022年度有機會錄得虧損約12億元，但其主要源於期內投資物業公平值虧損約32.5億元，較2021年度虧損7.2億元大增。另由希慎公布上述盈警後至截稿前止，2間券商給予希慎最新目標價（點擊圖片放大），沒有下調目標價，而平均值高達28.7元，較希慎2月10日收市價26.9元高約6.7%。

當中，摩根士丹利日前發表的報告指，由於本港與內地逐漸放寬邊境限制，受惠經濟及消費氣氛改善，本港去年12月零售業銷貨價值按年轉升1.1%，勝該行的續跌3%。另由於通關時間較原先預期為早，摩根士丹利上調本港今年零售業銷貨價值增長預測，由原先的9%上調至升15%。

由於今年春節假期在1月，摩根士丹利料今年1月零售業銷貨價值按年持平；但預期2月及3月受惠低基數（去年同期爆發第五波疫情），或可按年分別升31%及33%，並預料本港自2月6日起取消內地入境旅客核酸檢測要求及人數限制，料進一步刺激訪港旅客量，而零售銷售增長將支持商舖收租股估值上行......

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2月10日：

【17：30】屬港人熱門收息股之一、今早宣布暫停買賣的藍籌REIT領展 （00823） 剛公布，以全面包銷方式，按每個供股基金單位44.2元的認購價（即較2月9日收市價62.8元折讓約29.6%），以五供一基準進行供股，籌集約188億港元（扣除開支前，並假設未償可轉換債券未獲轉換），料扣除開支後為約185億元。

延伸閱讀：藍籌突停牌 對恒指走勢有影響？

【07：00】內房股在行業爆發債務危機前，為熱門收息股之一，現隨着中央積極積經濟，內房股有望逐步重返收息股行列。國際評級機構標普近日確認藍籌內房股龍湖集團 （00960） 的長期發行人信用評級為「BBB-」之餘，更將展望由「負面」調整至「穩定」。

標普將龍湖展望調整為「穩定」，主要是反映標普對龍湖未來12至24個月流動性緩衝和資本結構將會改善的預期，並認為龍湖還將會......

2月9日：

【18：00】滙豐 （00005） 剛發通告宣布，將於2月21日召開董事會議，審議截至2022年12月底止年度業績公告，以及會否派發2022年普通股第二次股息。待董事會議通過及確認後，上述股息將於今年4月27日派發予於今年3月3日登記於英國主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊之股份持有人，以及紐約的美國預託股份持有人。

【14：00】本地地產股及銀行股為港人傳統熱門收息股，而此兩板塊均受本地按揭市場表現影響，本地按揭市場分析詳見：【下一頁】

【13：30】內地券商股屬股價較波動的高息中資金融股，而滙豐最新發表的研究報告指，盡管此板塊自去年底以來的強勁反彈後，最近出現獲利回吐壓力，但對行業在今年的前景仍然持樂觀態度。滙豐表示，未來中資券商股的結構性催化劑，包括：

A股市場的註冊制IPO制度；

財富管理進展及債市莊家制（Bond Market Make）。

滙豐續表示......

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更多關於2月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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