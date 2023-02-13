領展供股拖累高負債同業 瑞銀放眼股份現金（持續更新）

美國聯儲局在2022年3月展開較對上6次加息周期急勁的加息步伐（點擊圖片放大）後，通脹終呈現滑落趨勢（點擊圖片放大），惟通脹仍處於較以歷史平均約3%至4%的區間還要高，加上就業市場仍然強勁（點擊圖片放大），市場由原本預期3月再加息0.25厘後便暫停加息，改為5月都可能再加多一次0.25厘。

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專訪 安聯投資陳致強 評後市3大風險 【下一頁】

截至2023年2月12日下午3時，市場預期聯儲局在5月再加0.25厘，把聯邦基金利率區間提升到5至5.25厘的機率已急升到74.2%（點擊圖片放大）。其後的6、7、9月議息會議，雖然維持利率5至5.25厘的機率暫時最高（點擊圖片放大），但與再加息0.25厘的機率差距在10個百分點之內。換言之，今年底前起碼再加多2次息（每次0.25厘），而加息3次的機會也不能抹去。

11月底前減息無望 12月減息機會僅35%

至於減息預期，要到12月的聯儲局議息會議，才見到利率回落到4.75至5厘的機率領先出來，但該機率也僅約35%（點擊圖片放大）。所以，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即5厘再加上3厘安全邊際），以及每股派息要有增長潛力。

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更多關於全球息率展望，詳見：【美國】【歐洲】

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2月13日：

【17：00】渣打 （02888） 及滙豐 （00005） 將分別於2月16日及21日公布2022年底止全年業績，而摩根士丹利最新發表的評級報告預料，港銀於去年下半年及第四季的淨息差表現仍然強勁，當中偏好滙豐及渣打。

摩根士丹利續指出，港銀的信貸撥備，雖然在去年因中國的商業房地產敞口而上升，但是料今年將會下跌，並於明年回復正常，相信香港信貸質量將保持穩定，故香港本地銀行現時應會開始見到信用狀況有所改善。

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摩根士丹利預計滙豐上季淨息差按季及按年分別升8%及升36%，維持其投資評級為「增持」。至於渣打......

延伸閱讀：績前偷步買 滙豐定渣打

【16：00】領展 （00823） 上周五（2月10日）收市後公布上市以來首次供股計劃，擬以「五供一」供股價集資188億元（詳見本文2月10日【17：30】報道）。更多分析詳見：【下一頁】

【12：15】領展 （00823） 上周五（2月10日）收市後公布上市以來首次供股，擬以「五供一」及每單位44.2元供股價集資188億元（詳見本文2月10日【17：30】報道）。瑞銀最新發表的研究報告認為，大部分香港地產股自去年11月以來已上升逾30%，相信領展是次供股或導致行業出現短期獲利回吐。

瑞銀於其覆蓋研究範圍內，對新世界 （00017） 持審慎態度，因其淨負債率達74%，遠高於其他槓桿型同業包括恒地 （00012） 、希慎 （00014） 及嘉里建設 （00683） 介乎約36%至41%的淨負債率水平。反觀一些負債率低/有淨現金的發展商如......

【10：30】藍籌REIT領展 （00823） 上周五（2月10日）收市後宣布，計劃按每個供股基金單位44.2元的認購價（即較2月9日收市價折讓約29.6%），以五供一比例供股。里昂最新發表的研究報告認為，盡管領展利用股權而非債務來為收購提供資金，看起來是明智的，但這仍是一個令人意外的負面消息，並將領展的投資評級從「跑贏大市」下調至「跑輸大市」。

里昂估計，供股將稀釋領展每股帳面價值約7%，稀釋其每單位可分配收入10%，但......

【01：00】業務重心在大中華區、印度以至中東的渣打集團 （02888） ，股價在上周曾因被收購憧憬而急升（點擊圖片放大），雖然被收購一事暫未能成事，但細看其估值（點擊圖片放大）、復甦潛力以至券商平均目標價，均顯示渣打股價仍有上升空間。更多渣打相關分析，詳見：【業務前景分析】【估值分析】

延伸閱讀：績前偷步買 滙豐定渣打

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更多關於香港銀行業前景分析，詳見：【下一頁】

2月12日：

【15：00】香港老牌收租股希慎 （00014） 雖在2月初發盈警預告2022年度有機會錄得虧損約12億元，但其主要源於期內投資物業公平值虧損約32.5億元，較2021年度虧損7.2億元大增。另由希慎公布上述盈警後至截稿前止，2間券商給予希慎最新目標價（點擊圖片放大），沒有下調目標價，而平均值高達28.7元，較希慎2月10日收市價26.9元高約6.7%。

當中，摩根士丹利日前發表的報告指，由於本港與內地逐漸放寬邊境限制，受惠經濟及消費氣氛改善，本港去年12月零售業銷貨價值按年轉升1.1%，勝該行的續跌3%。另由於通關時間較原先預期為早，摩根士丹利上調本港今年零售業銷貨價值增長預測，由原先的9%上調至升15%。

由於今年春節假期在1月，摩根士丹利料今年1月零售業銷貨價值按年持平；但預期2月及3月受惠低基數（去年同期爆發第五波疫情），或可按年分別升31%及33%，並預料本港自2月6日起取消內地入境旅客核酸檢測要求及人數限制，料進一步刺激訪港旅客量，而零售銷售增長將支持商舖收租股估值上行......

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2月10日：

【17：30】屬港人熱門收息股之一、今早宣布暫停買賣的藍籌REIT領展 （00823） 剛公布，以全面包銷方式，按每個供股基金單位44.2元的認購價（即較2月9日收市價62.8元折讓約29.6%），以五供一基準進行供股，籌集約188億港元（扣除開支前，並假設未償可轉換債券未獲轉換），料扣除開支後為約185億元。

延伸閱讀：藍籌突停牌 對恒指走勢有影響？

【07：00】內房股在行業爆發債務危機前，為熱門收息股之一，現隨着中央積極積經濟，內房股有望逐步重返收息股行列。國際評級機構標普近日確認藍籌內房股龍湖集團 （00960） 的長期發行人信用評級為「BBB-」之餘，更將展望由「負面」調整至「穩定」。

標普將龍湖展望調整為「穩定」，主要是反映標普對龍湖未來12至24個月流動性緩衝和資本結構將會改善的預期，並認為龍湖還將會......

2月9日：

【18：00】滙豐 （00005） 剛發通告宣布，將於2月21日召開董事會議，審議截至2022年12月底止年度業績公告，以及會否派發2022年普通股第二次股息。待董事會議通過及確認後，上述股息將於今年4月27日派發予於今年3月3日登記於英國主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊之股份持有人，以及紐約的美國預託股份持有人。

【14：00】本地地產股及銀行股為港人傳統熱門收息股，而此兩板塊均受本地按揭市場表現影響，本地按揭市場分析詳見：【下一頁】

【13：30】內地券商股屬股價較波動的高息中資金融股，而滙豐最新發表的研究報告指，盡管此板塊自去年底以來的強勁反彈後，最近出現獲利回吐壓力，但對行業在今年的前景仍然持樂觀態度。滙豐表示，未來中資券商股的結構性催化劑，包括：

A股市場的註冊制IPO制度；

財富管理進展及債市莊家制（Bond Market Make）。

滙豐續表示......

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更多關於2月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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