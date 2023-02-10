比亞迪電子 重拾增長

港股昨日反彈，見「立春」以來最高收市21624點，上升340點或1.6%，但北水繼續流走，後市仍然偏淡，宜炒股不炒市。當中可留意盈利重拾高增長的股份如比亞迪電子（00285），公司未來盈利複合增長20

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