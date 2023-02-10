比亞迪電子 重拾增長 財金專欄 2023/02/10 分享： 分享： 港股昨日反彈，見「立春」以來最高收市21624點，上升340點或1.6%，但北水繼續流走，後市仍然偏淡，宜炒股不炒市。當中可留意盈利重拾高增長的股份如比亞迪電子（00285），公司未來盈利複合增長20 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【牛市密碼3】中央政府換屆 儲定彈藥入市（第四版） 2023/02/09 【牛市密碼3】中央政府換屆 儲定彈藥入市（第四版） 中字股實力談 - 資產重組後 國電高增長 2023/02/09 資產重組後 國電高增長 中字股實力談 - 北水彈弓手 恒指210勢危（第四版） 2023/02/08 北水彈弓手 恒指210勢危（第四版） 中字股實力談 - 龍湖盈利穩 中央撑地產 2023/02/08 龍湖盈利穩 中央撑地產 中字股實力談 - 港股防技術滯後陷阱 撈貨勿急（第四版） 2023/02/07 港股防技術滯後陷阱 撈貨勿急（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源 中國國務院 比亞迪電子（00285） 人民幣 板塊