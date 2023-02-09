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AI消滅職位能力 更勝全球化

國際 22:56 2023/02/09

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人工智能（AI）會消滅大量就業職位這類說法，一直有人說，阿里巴巴始創人馬雲在2017年的貴州大數據峰會上已經說，在這個大數據、AI不斷發展的時代，「我可以保證，30年後孩子們找不到工作。」當時覺得馬雲語出驚人，有點誇張，但AI的最新發展趨勢，教人不得不承認，馬雲才看得最通透，實在不能輕視。

...

欄名 : 國金札記

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