AI消滅職位能力 更勝全球化 國際 22:56 2023/02/09 分享： 分享： 人工智能（AI）會消滅大量就業職位這類說法，一直有人說，阿里巴巴始創人馬雲在2017年的貴州大數據峰會上已經說，在這個大數據、AI不斷發展的時代，「我可以保證，30年後孩子們找不到工作。」當時覺得馬雲語出驚人，有點誇張，但AI的最新發展趨勢，教人不得不承認，馬雲才看得最通透，實在不能輕視。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 國金札記 相關文章 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 2023/02/08 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 2023/02/07 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 2023/02/06 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 2023/02/05 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 你可能感興趣 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 21:57 2023/02/08 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 21:30 2023/02/07 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 21:58 2023/02/06 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 最新專欄文章 國金札記 - 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 今日 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 2023/02/08 國情咨文四平八穩 拜登施政捨難取易 國金札記 - 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 2023/02/08 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 2023/02/07 土耳其災情嚴重 5月大選添變數 國金札記 - 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 2023/02/07 美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 社會矛盾 人工智能 Chatbot 全球化 馬雲 Google 政治 大數據 美國