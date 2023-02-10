預算案增稅務負擔 加煙草稅機會高？ 財金專欄 2023/02/10 分享： 分享： 財爺陳茂波早前表明，本月22日公布的財政預算案必須開源節流，有些人要分擔額外的稅務負擔。各方都揣測，預算案會向誰開刀？ 煙草稅佔價格比例 遜世衞建議 多位議員和政圈人士都估計，若要加稅，煙草稅的機會最大， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力 2023/02/09 簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力 有政戲 - 特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港 2023/02/08 特首中東響頭炮 沙特阿美高球賽首來港 有政戲 - 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 2023/02/07 「黑碼」礙通關 消息：港深研簡化或取消 有政戲 - 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 2023/02/06 特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 有政戲 - 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 2023/02/03 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 香港 陳茂波 財政預算案 施政報告