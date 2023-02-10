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預算案增稅務負擔 加煙草稅機會高？

財金專欄 2023/02/10

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財爺陳茂波早前表明，本月22日公布的財政預算案必須開源節流，有些人要分擔額外的稅務負擔。各方都揣測，預算案會向誰開刀？

煙草稅佔價格比例 遜世衞建議

多位議員和政圈人士都估計，若要加稅，煙草稅的機會最大，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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